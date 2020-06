Zesplavnění Odry je jedním ze zásadních projektů, na které by se měl zaměřit nově vytvořený odbor vodní dopravy, který na ministerstvu Havlíček po svém nástupu zřídil. V případě maximalistické varianty by šlo až o 96 kilometrů vodní cesty, přičemž zhruba třetina by byla na českém území, zbytek v Polsku.

"Mělo by to zásadní vliv na celý region. Je to důležité z dopravního, ekonomického, rekreačního a možná i energetického úhlu pohledu," uvedl Havlíček. Stavba na českém území by podle odhadů stála kolem 15 miliard Kč, v Polsku dalších 40 miliard korun.

Během letních prázdnin chce ministr představit předběžný časový harmonogram projektu a jednat o něm s Polskem. Přibližně za rok by pak chtěl projekt představit vládě. Stavba by pak mohla začít za deset let.

Rekultivace lomů

Ještě větší vodní stavbou by mohlo být propojení jezer v severních Čechách, konkrétně v rámci rekultivace lomů Most, Milada, Bílina, Vršany, Tušimice a ČSA. Projekt by měl mít zejména energetické, vodohospodářské a rekreační využití.

"Je to zatím vize, a to na desítky let, ale šlo by o jedno z největších vodních děl v České republice," podotkl Havlíček. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) kvůli projektu nechalo zpracovat studii proveditelnosti, jejíž výsledky by mělo mít v příštích dnech. Klíčovou částí projektu bude sanace lomu ČSA a hloubky na místě vytvořeného jezera. Význam stavby přirovnal k dostavě jaderné elektrárny v Dukovanech.

Mezi další Havlíčkovy priority ve vodní dopravě patří vyřešení situace kolem jezů v Děčíně a Přelouči, které stále čekají na úřední povolení a vyřešení situace kolem jejich dopadů na životní prostředí.