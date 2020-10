„Máme vyklizenou stodolu a evakuované slepice,“ hlásil malý Jakub Ludvík, Ondrův starší syn. „Zažili jsme povodně v roce 1997, to byl teprve mazec. Situace je zatím celkem v klidu. Na rozdíl od sousedů nemáme ve sklepě kanál, takže vodu spodem nedostaneme“ zdůrazňuje vávrovický rodák.

„Nejhorší situace by nastala, kdyby se ucpal most. Rázem bychom tady měli jedno velké jezero,“ upozornil. Nejhůře ve Vávrovicích zatím dopadlo fotbalové hřiště, které je totálně zaplavené. Neprůjezdná je cesta do Držkovic.

I na dalších místech Opavska se bojuje s vodou. Zavřená je například cyklostezka z Malých Hoštic do Kravař a i na Dolní Benešov. Kromě Držkovic jsou také uzavřené silnice Otice - Rybníčky, Kravaře – Dvořisko, Štemplovec a také mezi Hájem a Dolním Benešovem. Pod vodou je hřiště ve Velkých Hoštich, stejně tak park pod zámkem.

V areálu opavské Slezské nemocnice se vyvrátil mohutný javor u infekčního oddělení, který se vlivem nepříznivého počasí vyvrátil a mírně poškodil střechu budovu nemocniční školky. Statika objektu by neměla být porušená a podle prvotního zjištění do něj nezatéká. Pád stromu se naštěstí obešel bez zranění lidí. Přes sto let rostl na svém místě a jeho zdravý vzhled tuto možnost neavizoval.