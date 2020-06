/FOTOGALERIE/ Kostičky nazývané blocky o rozměrech metr krát metr krát metr tvoří základ pro budování virtuální Ostravy. Včetně jejich dominant. V počítačové hře Minecraft se tím baví také René z Hrabůvky, jenž vede i česko-slovenský tým projektu Build the Earth. A hledá další, co se chtějí přidat k dílu!

Skupina builderů pod názvem Team Czechoslovakia buduje město Ostrava ve hře Minecraft. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Nová radnice s částí centra, dále sídliště v Hrabůvce a typické paneláky Dubiny. I s tím přispívají nadšenci do celosvětového projektu Bulid the Earth (Stavíme Zemi), jehož cílem je v jedné z nejpopulárnějších počítačových her vymodelovat celou naši planetu.