VOLBY V MS KRAJI 2020

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), sídlící v hlavním městě, vydalo v prosinci 2019 souhlas k rozšíření spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě-Mariánských Horách, proti kterému se nelze odvolat. Proti rozšíření spalovny se přitom už dříve důrazně vyslovili město Ostrava, Moravskoslezský kraj i obyvatelé Ostravy.

Společnost Suez plánuje rozšířit kapacitu provozu Cennzo v Mariánských Horách z pětadvaceti na čtyřicet tisíc tun spáleného nebezpečného odpadu za rok.

Co na to lídři politických stran, hnutí a koalic MS kraje? Schvalují to? Jejich odpovědi najdete v přiloženém videu výše.

Videoanketa Deníku byla součástí programu druhé části předvolební debaty, která se konala v pátek 25. září v coworkingovém centru Impact Hub v Ostravě. Větší účasti a přítomnosti veřejnosti bránila epidemiologická situace. Pozvání k debatě přijali stávající hejtman Ivo Vondrák (ANO 2011), Jakub Unucka (ODS+TOP09), Lukáš Curylo (KDU-ČSL), Zuzana Klusová (Piráti), Josef Babka (KSČM) a Petr Kajnar (ČSSD).