„Všechny tři děti byly schopny normálně přijímat mateřské mléko, nepotřebovaly sondu, všechny si udržely tělesnou teplotu, a tak už nebyl důvod, abychom je museli mít ještě tady u nás v nemocnici,“ popsala zdravotní stav trojčat primářka Oddělení neonatologie FNO Hana Wiedermannová.

Podívejte se na video trojčátek Anny, Zuzany a Miroslava, která opustily nemocnici a mohla odjet domů

Šťastní rodiče z Jablunkova, kteří už mají doma dvě dcery věří, že do FN Ostrava budou jezdit jen na pravidelné kontroly. Maminka trojčat Michaela Kropová pracuje jako zdravotní sestra. I proto při odchodu z fakultní nemocnice ocenila péči Oddělení neonatologie.

„Vím, že jste mi děti doslova vypiplali. Teď mají dvojnásobnou váhu než při narození a celkově jsou moc šikovné. Smekám před ošetřovatelským týmem, před sestřičkami, před lékaři. Byli jste supr, moc děkuji,“ řekla při loučení.

Zatímco maminka za dětmi do nemocnice pravidelně dojížděla, otec je znal jen z fotografií. „ I když mě manželka o jejich vývoji pravidelně informovala, až teď, když je vidím naživo, přiznávám, že jsem dojatý,“ uvedl Miroslav Krop.

Do ostravské fakultní nemocnice teď budou Kropovi s trojčaty jezdit ještě dva roky na kontroly do poradny pro předčasně narozené děti. Za posledních pět let jsou to osmá trojčata, narozená ve FNO. Jako vzpomínku na místo svého narození dostaly děti od vedení nemocnice pamětní medaili.