Zdroj: Youtube

Kapitán Baníku, vítěz Ligy mistrů a druhý nejlepší střelec v historii české reprezentace ukončil na začátku července ve 38 letech svou aktivní kariéru. Hlavním důvodem byly chronické zdravotní problémy, které ho v poslední době provázejí.

Jedna z legend českého fotbalu ale s fotbalem úplně nekončí. Na začátku srpna byl totiž potvrzen jeho přestup z Baníku Ostrava do rodných Vigantic, které hrají I.A třídu ve Zlínském kraji. Zda osmatřicetiletý vítěz Ligy mistrů a druhý nejlepší střelec v historii české reprezentace nastoupil do zahajovacího utkání sezony 14. srpna proti Juřince.

K TÉMATU

KARIÉRA MILANA BAROŠE

Narozen 28. října 1981 ve Valašském Meziříčí

Reprezentace: 93 zápasů/41 gólů (2001-12)

Ligová bilance: 202/56 v české lize, 112/28 v anglické lize, 24/7 ve francouzské lize, 106/50 v turecké lize

Největší úspěchy: bronz na ME 2004, čtvrtfinále ME 2012, účastník OH 2000, MS 2006 a ME 2008; zlato na ME do 21 let 2002, stříbro na ME do 21 let 2000; vítěz Ligy mistrů 2005; 2x vítěz francouzské ligy (2007-08), vítěz turecké ligy 2012; vítěz Anglického poháru 2008, vítěz Poháru FAČR 2016

Ocenění: nejlepší střelec a člen All stars týmu ME 2004; vítěz domácích anket Talent roku 2000 a Osobnost ligy 2018; člen Klubu ligových kanonýrů