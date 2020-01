Útok, který se odehrál před zraky několika lidí, zachytily kamery.

V souvislosti s tímto případem se kriminalisté obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc.

„Neznámí pachatelé mu vytrhli z ruky peněženku. Poté ho napadli. Když spadl na zem, násilím mu odcizili mobilní telefon značky XIAOMI Redmi 6a modré barvy v několikatisícové hodnotě. V inkriminované době se na zastávce nacházelo několik osob, které odjely tramvají na lince číslo 4,“ uvedla Soňa Štětínská z moravskoslezské policie, které oba agresory popsala.

„Jeden hoch byl ve věku třináct až čtrnáct let, asi 160 centimetrů vysoký, štíhlý, tmavé pleti, kratších vlasů. V oblasti obličejové lícní kosti měl znaménko. Měl celé černé oblečení, bunda měla kožešinový lem. Druhý hoch byl ve věku sedm až osm let, asi 130 centimetrů vysoký, rovněž tmavé pleti. Také on měl celé černé oblečení.“ Informace o agresorech je možné sdělit na linku 158, volat lze i telefonní číslo 974 726 533.

Zločin se odehrál 14. ledna v 16.42 hodin na zastávce ve směru do centra Ostravy.