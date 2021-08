Přes třicet let je členem Veteran Car Clubu Ostrava a svou lásku k historickým vozům dává pořádně najevo. Svou Tatru 12, vyrobenou před téměř sto lety, startuje klikou s láskou a dopřává jí ten nejlepší automobilový benzín s oktanovým číslem 100. Dokonce jí objednává pneumatiky s původním vzorkem až z Anglie.

Aby ne, když si s ní dal tolik záležet. Tatru získal před 15 lety za hubičku jako vrak, když sloužila v podstatě jako traktor na poli. Potřebovala novou karosérii, investici v řádu statisíců a po sedmi letech práce byla znovu jako nová. „Sám si udělám vše, co se týče mechanické části, protože jsem vyučený mechanik, ale laky nebo čalounění, které si musíte nechat vyrobit, jsou dnes strašně drahé položky,“ říká hrdý majitel vozu, který se pyšní několika unikáty.

Jak mu totiž zjistili v muzeu Tatry v Kopřivnici podle výrobního čísla, vlastní vůbec první model „dvanáctkové“ Tatry, která vyjela z výrobního pásu. „Slovenská policie z Popradu si v roce 1926 objednala u Tatry vůz na policejní stanici, měla však podmínku, že do tamních hor musí mít přední brzdy, což Tatra 11 ještě neměla,“ přibližuje historii svého opečovávaného vozu.

Policejní vůz… i uniforma

A nebyl by to Radovan Hanzelka, kdyby nechtěl mít vše sladěné. Už od chvíle, kdy někdejší policejní vůz zrestauroval, jej na veškeré soutěže, přehlídky a srazy veteránů doprovází ve stylové policejní uniformě z téhož roku, z jakého pochází samotný vůz. „Mam doma sice i originální uniformu, ale před těmi téměř sto lety měli lidé kolem metru šedesát, takže bych se do ní s svými 190 centimetry nevlezl,“ směje se Radovan Hanzelka, jenž si proto nechal vyrobit naprosto věrnou vlněnou kopii; přilbu i čapku, stejně jako další doplňky či třeba knoflíky, má však originální.

V Bohumíně bral v sobotu v soutěži elegance pohár za první místo, na podobná ověnčení svého vozu je však zvyklý. Pozornost strhává všude, kam s ním vyrazí. „Už jen jezdit s takovým starým vozem je celkem dřina. Ale na to, že je to dvouválec, tak sedmdesát i pětasedmdesát kilometrů v hodině jede krásně. A 300 kilometrů ujede běžně. Do Chorvatska bych s ní ale samozřejmě nejel,“ směje se Hanzelka, který s ní dosud křižoval jen po Česku a Slovensku.

Zvědavá polská policie

V zahraničí byl absolvent automobilové průmyslovky v Tatře Kopřivnice, kde pracoval osm let také jako mechanik, jen se svým druhým vozem této značky, zastřešeným čtyřválcem roku výroby 1932.

„S ní jsem byl od Francie až po Slovinsko, několikrát byla i v Polsku, kde mě poměrně pravidelně zastavuje tamní policie a vůz si s oblibou prohlíží,“ říká k druhému krasavci zaparkovanému doma v garáži. Tam má také historické motocykly, které sbíral už před pořízením svých dvou Tater. Ty jsou však pro „vrchního strážmistra“ Hanzelku jasná srdcová záležitost.

Historické vozy uchvátily

V Hobbyparku Bohumín u oblíbeného Mauglího ranče se v sobotu uskutečnil další ročník Memoriálu Jiřího Vaňka, chcete-li soutěž elegance historických vozidel. Dorazilo na ni na 131 veteránů z řad automobilů i motocyklů se svými majiteli a zhruba 250 návštěvníků.

„Soutěž elegance na srazu děláme nenásilnou formou, kdy vyzýváme účastníky, kteří mají vozy nejhezčí, zda se chtějí zúčastnit, nebo nikoli. Soutěže samotné se účastní 30 vozidel a 20 motocyklů,“ řekl Deníku Jakub Mohyla, člen výboru Veteran Car Clubu Ostrava, který memoriál pořádá. V obou kategoriích se vyhlašovaly první tři místa.

Zatímco v minulých letech šlo o jízdu elegance po dopravním hřišti, při níž byly vozy i majitelé představeni, letos z několika důvodů bylo oboje představeno „staticky“.