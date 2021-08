Centrum obce dostane nový ráz. Dům služeb na náměstí má nahradit nově upravený prostor s obecním domem. Architekti ve studii navrhli i novou podobu nábřeží podél Losinky a parkovací dům v místě současného autobusového nádraží a parkoviště.

Obecní dům na náměstí poskytne zázemí obecním úřadu, knihovně a kavárně. Prostor z jedné strany dotvoří náměstí, z druhé nábřeží Losinky. Nahradí dům služeb, jehož demolici velkolosinští zastupitelé již v minulosti schválili.

„Zpracovatel územní studie při navrhování veřejných budov vycházel z historického architektonického rázu povodí Desné. Odkazuje k historické německé architektuře. Záměrem je, aby na náměstí vznikla i kolonáda. Chtěli bychom do nové podoby prostoru promítnout fakt, že jsme lázeňská obec,“ řekla starostka Velkých Losin Jana Fialová.

Obecní úřad dosud sídlí ve vilce u hlavní silnice na Jeseník, která je od centra vzdálená zhruba půl kilometru.

„Radnice se ve městech typicky nachází v centru obcí. Vycházeli jsme zejména z myšlenky, aby byla dostupná pro občany. Od projektu si slibujeme, že přinese nový a moderní ráz lázeňské obce. Lidé v centru získají prostor pro příjemné strávení volného času a také budou moci na náměstí vyřešit své úřední záležitosti či navštívit knihovnu. Ta v Losinách sehrává důležitou kulturní roli, je také výrazně navštěvovaná lázeňskými hosty. Má komunitní roli a zároveň přispívá k turistickému ruchu,“ dodala starostka Fialová.

Obec začátkem letošního roku vysoutěžila projektanta, který dokončí dokumentaci pro územní rozhodnutí. Do výstavby by se mohli stavbaři pustit v roce 2023. Odhadované náklady na přebudování prostoru po Domu služeb se pohybují kolem čtyřiceti milionů korun.

Územní studie nicméně řeší širší území, na jehož proměnu by mohlo dojít v pozdějších etapách. Další fáze řeší odpočinkovou zónu a úpravu nábřeží podél Losinky.

Poslední se zabývá stavbou parkovacího domu na místě současného autobusového nádraží a parkoviště, jehož součástí budou i komerční plochy. Autobusy by v centru zastavovaly i nadále na nově vytvořené zastávce.

Parkovací automat ve Velkých Losinách.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Co s auty? Rozšíří se parkoviště. Ale i zpoplatní

Ruční papírna, termální park, zámek, lázně. Velké Losiny lákají řadu lidí na památky či koupání. S rostoucím počtem návštěvníků roste i tlak na parkování. Místní samospráva hodlá počet parkovacích míst rozšířit. Angažovala i pořádkovou službu a zavádí placené parkování.

Provoz v centru Velkých Losin roste dlouhodobě, významně jej podpořilo otevření termálního parku před několika lety. Návštěvnost obce roste spolu s rozmachem turismu v celém Podesní. Nejatraktivnější část Jeseníků totiž leží pár kilometrů od obce.

„Naše obec nabízí možnost spojit aktivní odpočinek s návštěvou významných kulturních památek, čímž je jedinečná. Ruční papírna a Zámek Velké Losiny v létě vytváří bohatý kulturní program. Návštěvnost roste každoročně. Jsme za to rádi, pro náš region je cestovní ruch hodně významný, protože přispívá k nabídce pracovních míst a rozvíjí potenciál pro podnikání,“ popsala starostka Velkých Losin Jana Fialová.

Rostoucí množství návštěvníků s sebou nese i stále vyšší tlak na parkovací místa. Plochy zejména v centru obce bývají zaplněné.

„Přijel jsem v deset hodin a volných míst tu bylo ještě docela dost. Teď je poledne a všechno kolem je plné,“ popsal Martin Štěpánek, který ve všední prázdninový ten odstavil svůj vůz na parkovišti u autobusové zastávky v centru Losin.

Kvůli problémům s parkováním místní samospráva letos poprvé sjednala pořádkovou službu. Pracovníci agentury pomáhají koordinovat parkování zejména v ulici Komenského u areálu lázní, kde jsou potíže největší.

„Velmi se to osvědčilo. V několika případech lidé parkovali nevhodně, ale daří se nám řidiče směřovat na parkoviště u kostela na horním náměstíčku. Parkovacích míst je tam poměrně dost a letos mám pocit, že jsou poprvé více využívány,“ řekla Jana Fialová.

Obec rovněž chystá výstavbu nových parkovacích míst. Ve spolupráci se Svazkem obcí údolí Desné vznikne parkovací plocha u vlakového nádraží. Místní samospráva také čeká na vydání stavebního povolení na rozšíření parkovacích ploch u Areálu zdraví.

Velké Losiny zavádí i placené parkování. Za odstavení svého vozu budou lidé platit na parkovišti u hotelu a pizzerie Istria a v centru obce. V těchto dnech finišují přípravy na spuštění parkovacích automatů.

Placené parkování je běžné v centrech měst, na venkově je spíše výjimkou. Před časem jej zavedly i Čechy pod Kosířem, rovněž v reakci na velký počet turistů.

„Vybudování záchytného parkoviště bylo nutností. Před jeho uvedením do provozu jsme tu měli víkend co víkend plno aut, která parkovala prakticky všude. Situace se ještě zhoršila, když byla otevřena nová expozice na zdejším zámku. Ve spolupráci s Olomouckým krajem jsme vybudovali záchytné parkoviště, na které se vejde okolo dvou set automobilů. Vybudovalo se v roce 2015 a bez něj, by obec nemohla fungovat,“ řekl starosta Čech pod Kosířem Milan Kiebel.