„Makerspace dílna vznikla v nových rekonstruovaných prostorách bývalého oddělení speciálních fondů. Zájemci si tu mohou vyzkoušet ovládání robotů Ozobot, Lego Boost, Sphero, funguje zde klub CoderDojo pro děti od osmi let, ve kterém se učí programovat v jazyce Scratch. Návštěvníci se tu mohou také učit 3D modelování nebo 3D tisku. Makerspace dílna reaguje na potřebu rozvíjet u žáků a studentů dovednosti pro 21. století, například flexibilitu, digitální gramotnost, kreativitu a informatické myšlení“, vysvětlil Lukáš Curylo, náměstek hejtmana MSK pro kulturu.

Makerspace dílna bude k dispozici nejen základním a středním školám, ale také zájemcům z řad veřejnosti po předchozí e-mailové domluvě (studentcentrum@svkos.cz).

Letos poprvé otevřená studovna časopisů disponuje volným výběrem tisícovky titulů časopisů, ze kterých si čtenáři mohou zdarma naskenovat vybrané články na velmi kvalitním knižním skeneru, který tu mají k dispozici. Studovna elektronických informačních zdrojů nyní nově nabízí vzdálený přístup do Anopressu, což je unikátní databáze českých médií, poskytující plné texty novinových a časopiseckých článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací i zprávy z internetových serverů od roku 1996.

„Zakoupili jsme novou databázi PressReader, která obsahuje plné texty více než sedmi tisíc zahraničních deníku a časopisů ze stovky zemí, i České republiky. Čtenáři si tak mohou v pohodlí domova číst novinky doslova z celého světa. Noviny i časopisy jsou dostupné již v den jejich vydání v plném rozsahu. Nezapomněli jsme ani na studenty, pro které jsme zakoupili citační manažer Citace PRO. Ten jim usnadní správné citování v seminárních a diplomových pracích a je rovněž dostupný z pohodlí domova“, sdělila Libuše Foberová, ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Zájemci mohou v levém křídle budovy, kde sídlí i centrum trénování paměti, navštívit také výstavu vizualizačních fotografií plánované Černé kostky – centra digitalizace, vědy a inovací z ateliéru Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Knihovna se v současné době připravuje na další ročník Knižního festivalu v Ostravě. Podoba festivalu, který se bude konat 28. května, se však letos vzhledem k situaci změní v Knižní maraton

Ostrava. Tentokrát budou známé osobnosti i samotní návštěvníci číst 24 hodin online z 24 knih. „Na Knižním festivalu vystavujeme každým rokem a letos se z naší knihovny zapojí knihovnice i samotní čtenáři. Podpoříme tak nejen knižní trh, ale i lásku ke čtení“, uvedla Libuše Foberová.

V rámci trvajících oslav 70. výročí založení knihovny se mohou čtenáři každý sedmý pracovní den v měsíci bezplatně registrovat, a to až do konce tohoto roku. Nejbližším dnem je úterý 11. 5. 2021. Knihovna je otevřena ve všední dny od 9:00 do 18:00 hodin.