Autobus podle policejní zprávy pokračoval v jízdě a srazil svislou dopravní značku. O několik metrů dál se řidiči podařilo zastavit. V autobuse cestovalo 31 osob, z toho 9 utrpělo zranění a byli převezeni do okolních nemocnic.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.