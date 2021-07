„Dodávky vakcín v měsíci červnu dosáhly svého maxima, červenec je ve znamení druhých dávek. Zatím stíháme bez problémů dodaný materiál vyočkovat, ale takzvané fronty zájemců, kteří na vakcínu čekají, se nám i přes spuštění poslední kategorie 12+ začínají zkracovat. Nechceme připustit, abychom měli více vakcín než zájemců o očkování, proto chceme, aby i další firmy k vakcinaci přistoupily proaktivně a nabízely ji ve spolupráci s očkovacími místy svým zaměstnancům,“ vysvětlil krajský koordinátor očkování Pavel Rydrych s tím, že firmy mají požadavky na očkování svých zaměstnanců zasílat na email koordinátora KKOC@msk.cz, do předmětu mají napsat heslo OČKOVÁNÍ FIREM.

„Firmy, které nám zašlou svůj požadavek, propojíme s konkrétními očkovacími místy. Podle počtu zájemců v jednotlivých firmách určíme, zda do firmy ve smluvený termín vyjede mobilní očkovací tým, nebo zda bude vyčleněn potřebný prostor v očkovacím místě. Tato varianta by se týkala firem, kde by byl zájem o očkování nižší a bylo by neefektivní za nimi zdravotníky s vakcínami posílat. Očkování přímo ve firmách budou zajišťovat mobilní očkovací týmy vybraných očkovacích míst,“ řekl Pavel Rydrych.

Očkování ve firmách připravuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí. „Očkování je nejúčinnější způsob, jak se co nejdříve vrátit k životu a zastavit šíření nákazy. Očkování přímo ve firmách výrazně zvyšuje dostupnost vakcinace. Také věříme, že možnost očkování přímo ve firmách namotivuje ty, kteří se zatím k vakcinaci neodhodlali. Jsme proto rádi, že nám pomůže firmy v regionu o možnosti očkování informovat Krajská hospodářská komora,“ uzavřela ředitelka správního odboru Krajské hygienické stanice Zuzana Babišová.