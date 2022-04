Muž byl naposledy viděn rodinnými příslušníky 19. dubna 2022, kdy odešel ze svého bydliště a nevzal si sebou žádné osobní věci ani léky. Mohl by být v ohrožení života.

Policisté po přijatém oznámení prověřili zdravotnická zařízení, veřejná místa, ale také osoby jemu blízké. V současné době probíhá pátrací akce za účasti desítek policistů, prozatím s negativním výsledkem.

Senior vypadá na 80 až 90 let, je střední postavy (168 cm), má kudrnaté prošedivělé vlasy a modré oči. Zřejmě byl oblečen do modrých riflí a černé bundy, to se ovšem neví jistě.

„Tímto žádáme širokou veřejnost o pomoc a spolupráci při pátrání po pohřešovaném muži. V případě poznatků nebo informací vedoucích k vypátrání osoby kontaktujte policii na bezplatné lince 158, nebo se obraťte na kteroukoliv služebnu Policie České republiky,“ dodává Eva Michalíková z Policie ČR.