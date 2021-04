Jenže zatímco při loňském zahájení jarmarku bylo Dolní náměstí doslova v obležení lidí, ve středu zde bylo podstatně méně zákazníků a také prodejců. Na vině bylo chladné a deštivé počasí.

„Lidí chodí málo. Minulý rok to byl opravdu boom, bylo krásně a svítilo slunce. Dneska to sama vidíte. Nepřijeli ani prodejci se sazenicemi, protože měli obavy, aby jim nepomrzly,“ uvedla dopoledne jedna z trhovkyň. To potvrzovali i další, všichni dle svých slov čekají, až se zlepší počasí.

Farmářské trhy se budou na Dolním náměstí konat vždy ve středu a pátek od 6.30 do 14 hodin, v sobotu pak od 6.30 do 12 hodin. Uskuteční se i v době státních svátků, pokud připadnou na některý z prodejních dnů. Návštěvníci si zakoupí čerstvé ovoce či zeleninu, květiny nebo bylinky. Chybět nebudou ani sýry, pečivo, uzeniny nebo domácí marmelády.