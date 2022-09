Odhalení si nenechali ujít manželé Mikovi z Kopřivnice. „Maminka s panem Zátopkem chodila do školy, vídávali se i později při srazech. Byl to hodný a skromný člověk,“ řekla Deníku Jarmila Miková. Jak dodala, Emila Zátopka několikrát viděla na vlastní oči na zdejším stadionu. Podle jejího manžela Petra Mika představuje Emil Zátopek symbol bojovnosti. „Byl to velký bojovník, uměl překonávat překážky,“ uvedl.

Veřejná sbírka

Na dílo pocházející z ateliéru akademického sochaře Jaroslava Brože vyčlenilo město přes 1,5 milionu korun, přispět se rozhodli i místní obdivovatelé Emila Zátopka. V rámci veřejné sbírky vybrali 126 335 korun.

Kopřivnice oslaví 100. výročí narození Emila Zátopka, odhalí jeho sochu

„Nechtěl jsem vytvořit jenom běžce, který umí velmi hezky, dobře a rychle běhat, ale chtěl jsem tuto sochu povýšit na symbol vítězství, na symbol věčného zápasu člověka na tomto světě, věčného zápasu a úsilí o realizaci lidského rodu,“ řekl při odhalení sochy akademický sochař Jaroslav Brož.

Slavnostního aktu se zúčastnily desítky obyvatel Kopřivnice a blízkého okolí. „Socha Emila Zátopka má být trvalou a důstojnou připomínkou, že se slavný olympionik narodil v našem městě a my jsme na to náležitě hrdí,“ uvedl starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný.

Nejen socha

Oslavy 100. výročí narození Emila Zátopka budou pokračovat i v dalších dnech. Fanoušci mohou v sobotu vyrazit k jeho rodnému domu v ulici 1. května, č. p. 421, kde se uskuteční Zahradní slavnost u Zátopků. Pro zdejšího rodáka ji pořádají sousedé ze čtvrti Luhy. Příchozí se mohou těšit na hudební vystoupení a večerní promítání filmu Zátopek.

Emil a Dana Zátopkovi by oslavili 100 let, v Kopřivnici jim vytvořili nový dárek

„Lidové písničky a cimbál měli manželé Zátopkovi moc rádi, a proto nesmí na jejich slavnosti chybět. Stejně tak ani dobré občerstvení, které zdejší obyvatelé vlastnoručně připraví. Budeme rádi, když i ostatní příchozí přinesou něco dobrého na zub a uděláme si zahradní slavnost se vším všudy,“ uvedl za pořadatele Jaromír Naleraj a dodal: „Budeme vzpomínat, bavit se, zpívat, něco dobrého sníme a o půl osmé se společně podíváme na film Zátopek,“ dodal Naleraj.

Zahradní slavnost není zdaleka jedinou akcí, kterou obyvatelé Luh na počest svého slavného souseda pořádají. „V roce 2014 odhalili na Zátopkově rodném domě pamětní desku a o dva roky později zde uvítali jeho ženu Danu,“ uvedla mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.

Smutné výročí: před 10 lety odešel do skokanského nebe lyžař století Jiří Raška

Výročí si obyvatelé Kopřivnice připomenou také v pondělí, kdy vzpomenou i manželku Emila Zátopka, Danu. Ta se narodila ve stejný den i rok, tedy 19. září 1922. U příležitosti jejich 100. výročí narození budou v pondělí před ZŠ Emila Zátopka zasazeny pamětní stromy – dva buky. Zelený za Emila a červený za Danu. Novým stromům požehná kopřivnický farář. Slavnostní sázení začíná v 15 hodin.

K TÉMATU

Emil Zátopek vytvořil třináct světových rekordů na kilometrových a pět na mílových tratích. Jde o jednoho z největších atletů všech dob. Nejvíce proslul během olympijských her 1952 v Helsinkách, kde vyhrál běh na 5 kilometrů, 10 kilometrů, a dokonce i maraton, který běžel poprvé v životě. V každé z těchto disciplín tehdy zároveň ustavil nový olympijský rekord. Tento „trojboj“ se dodnes žádnému vytrvalci nepodařilo zopakovat a atletičtí experti pochybují, že se to ještě někomu podaří. Byl znám svým upracovaným stylem běhu, doprovázeným křečovitými grimasami. V cizině byl přezdíván česká lokomotiva.

*Zdroj: Wikipedie