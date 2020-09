K území bývalé Hedvy dosud existovala dvě různá usnesení zastupitelstva. Letos v květnu zastupitelé schválili záměr nabídnout pozemky k prodeji za dva a půl tisíce korun za metr.

O měsíc později uložili radním, aby zveřejnili výzvu potenciálním zájemců o koupi areálu s tím, že zájemci mají předložit svou představu o možném využití areálu. Ten má být v souladu s územní studií, která v tomto místě počítá s výstavbou bytového domu a parkovištěm v městském vlastnictví.

Zastupitelé ve čtvrtek rozhodovali o zrušení svého květnového rozhodnutí.

„Tento materiál je vstupenka, abychom mohli nalézt developera, který by na části vybudoval bydlení, a my mohli začít eventuelně budovat přístupovou komunikaci. Díky ní by se dalo území využít dle záměru bydlení a parkoviště,“ řekl starosta Šumperku Tomáš Spurný.

„Vím o minimálně třech zájemcích, kteří se informovali, že by o toto území měli zájem, a to i ve smyslu zpracované studie,“ dodal.

Podle zastupitele Radovana Auera není jiná cesta než území prodávat jako celek.

„Máme hledat developera, který bude ochoten si to území koupit s tím, že v půlce vybuduje parkoviště. I s ohledem na to, že pokud bychom si chtěli půlku nechat, nemáme na vybudování parkoviště momentálně peníze,“ řekl.

Před budování parkovací plochy soukromníkem varoval jeho kolega Jaroslav Horák. „Například v Třebíči rozparcelovali plochy a prodali je developerům. Ti na nich vybudovali parkovací stání a prodávají je až za dvě stě tisíc korun. Veřejnost na ně nemá přístup,“ uvedl.

Zastupitelé nakonec zrušení květnového usnesení schválili těsnou většinou čtrnácti hlasů.

Textilní závod Hedva stával mezi ulicemi Žerotínova, Lautnerova a Jesenická. Nachází se na strategickém místě poblíž centra města a zároveň u silničního průtahu.