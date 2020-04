V jednom z azylových domů Armády spásy v Havířově se potvrdil u klienta pozitivní test na COVID-19. Zjistila to TV Polar. Hygienici nyní provedou testy u všech ostatních klientů a zaměstnanců.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„V tomto zařízení platí to, že klienti nechodili ven vůbec. Měli tam svého nákupčího, který nakupoval potraviny pro všechny ostatní. Takže ta pravděpodobnost, že se tento klient s někým setkal venku je minimální. Je to zátěž jak pro zaměstnance, tak pro klienty po psychické stránce, protože se dozvěděli, že 14 dní budou v karanténě,” řekl ředitel AS Havířov Tomáš Kolondra.