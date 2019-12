Podle informací z úřadu Mariánských Hor a Hulvák se v katastru objevil jako vlastník pěti domů jistý podnikatel (odkoupil si je) a čtyři další daroval Bardík sestře. „„Neumožnil nám ale využít předkupního práva, což je stanoveno v kupní smlouvě s obvodem, a také na sestru nepřevedl ani všechny své závazky z této smlouvy vyplývající,“ sdělil starosta Patrik Hujdus.

Právníci mariánskohorsko-hulvácké radnice zjistili, že do smlouvy u darovaných – tedy sestřiných – objektů Bardík nezanesl formuli zavazující ho k tomu, že domy po dobu trvání předkupního práva nebudou sloužit „jako ubytovny a jiné ubytovací či bytové prostory podobného charakteru“. Nesmí v nich být ani kasina, herny, noční kluby, sex-shopy, a to ani jako součástí restaurací.

„Měl povinnost na třetí osobu, tedy sestru, přenést i tento závazek garantující obvodu, že v lokalitě nebude provozovat aktivity, které si nepřejeme,“ líčil starosta s tím, že šlo o faktické porušení kupní smlouvy. V ní se slovenský podnikatel upsal ke smluvní pokutě ve výši šedesáti procent ceny domů dané znaleckými posudky. Radní tak ihned schválili zaslání výzvy k jejímu zaplacení!

Seriál Deníku: Ostudy Ostravy

„Není to nějaká hloupost? Překvapilo mne to, takovou pokutu není možné udělit! Má sestra Lenka i Braňo Polák, kterému jsem domy prodával, jsou od počátku součástí projektu. Stejně jako pozdější převod objektů,“ reagoval Bardík. Oba noví majitelé části kolonie Červený kříž se podle něho stali podílníky v souladu s původním záměrem.

O pokutě budou muset rozhodnout v tomto týdnu ještě zastupitelé obvodu. „Chápeme pana Bardíka, že má teď jistě spoustu práce s řetězcem Regal Burger. Umíme si ale také představit, že si nechce kazit pověst vlastnictvím sociálně vyloučené lokality. Kde je skladba obyvatel a jí odpovídající problémy daleko horší, než, když byl Červený kříž obecní,“ řekl starosta.

Domy v ulicích Bílé, Cottonovy a Hany Kvapilové nepatřily ani v té době k zrovna výstavní lokalitě, nicméně v současnosti se změnily ve skutečné ghetto. Sestěhovali se tam lidé, jejichž společenské a kulturní návyky obtěžují (nepořádek, hlučnost) i ohrožují (kriminalita, drogy) okolí. Podle původního projektu se ale Červený kříž měl po revitalizaci stát „studentským městečkem“…

Z listopadového vyjádření Bardíka vyplývá, že ostravský projekt stále běží a domy se postupně renovují. Bydlení pro studenty bude méně, zato přibudou startovací byty pro mladé rodiny. „Rekonstrukci chceme ukončit v letech 2021 až 2022,“ tvrdí slovenský podnikatel. Opoždění oproti plánu vysvětluje „byrokracií“ a potížemi se zajištěním prací na pozemcích obvodu.

Bardík se každopádně nezná k byznysu z chudobou: „Kdyby tam nebyla asi třetina budov prázdných a v rekonstrukci a nedržely se snížené nájmy pro původní obyvatele, tak bych to spojení chápal. Ale reálně je příjem z lokality přibližně na třetině toho, co by bylo možné vybírat, když by se neuplatňoval rozumný přístup k lidem.“