Je podle něj také zapotřebí, aby lidé byli zodpovědní. "Teď se stalo, že dokonce někdo v karanténě školil další lidi, které potom nakazil. To je absurdní. Když je někdo v karanténě, tak má být doma," řekl premiér.

"Už to není o počtu pozitivních, ale je to o počtu hospitalizovaných, ten se zásadním způsobem nemění. Stále vyzýváme lidi, aby se očkovali, protože ze všech hospitalizovaných a pozitivních je vždycky 80 procent nenaočkovaných. Takže očkování funguje," řekl Babiš.

"Máme útvary, které jsou naočkované přes 90 procent. Očkování v armádě jako takové byl pro nás klíč. Tím, že máme očkované vojáky a systém, který jsme přijali k prevenci proti nákaze, tak nám umožňuje to, že jsme se mohli vrátit zpátky k výcviku a k celé řadě dalších věcí. Že očkování funguje, dokazují počty nemocných lidí, které dneska máme - dva infikované a osm v karanténě," řekl Opata. U nakažených jde podle něj o lehké případy.

V české armádě je proti nemoci covid-19 očkováno už více než 85 procent vojáků. Nakažení nebo v karanténě jsou mezi vojáky jen jednotlivci. Novinářům to dnes na Dnech NATO v Mošnově na Novojičínsku řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata.

