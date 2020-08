Padající hvězdy, slzy svatého Vavřince nebo také Perseidy. Pod těmito jmény se skrývá meteorický roj, který lze spatřit na noční obloze každé léto. Nadšenci tak mohou za hezkého počasí vidět na nebi od července do srpna desítky meteorů, jejichž obzvlášť vysoká aktivita připadá již tradičně na polovinu srpna.

Nejvyšší počet Perseidů mohli lidé letos pozorovat v noci ze středy na čtvrtek. Při této příležitosti si ostravské planetárium připravilo pro zájemce speciální program, při němž si poslechli odborníky a následně společně sledovali noční oblohu. „Akce byla vyprodaná, a protože nám krásně vyšlo počasí, tak byla i velmi úspěšná,“ sdělila zaměstnankyně planetária, která si přála zůstat nejmenována.

Planetárium Ostrava je otevřeno každý den od středy do neděle a návštěvníci si mohou vybírat z bohatého programu. Na podzim se mohou těšit na astronomický kurz, v němž se dozví nejen o minulosti a budoucnosti vesmíru, ale také o vzniku a vývoji hvězd nebo stavbě Galaxie.

Ti, kteří událost nestihli, nemusí zoufat. Meteorický roj bude viditelný až do 24. srpna. Podmínkou je však dobré počasí a jasná obloha. „Bylo to neuvěřitelné, nikdy jsem nezažila nic podobného. S přáteli jsme vyjeli na horu, z které šly hvězdy krásně vidět,“ popsala svou zkušenost Tereza Kuchařová. Podle astronoma Martina Viláška je pro maximální zážitek důležité vyjet z přesvětleného města právě do hor a noční nebe sledovat v leže.

V pátky a soboty večer je také otevřená hvězdárna, a to od desíti hodin do půlnoci. „Zájemci, kteří si na stránkách planetária zarezervují místo, mohou dalekohledy pozorovat objekty blízkého i dalekého vesmíru s výkladem zkušeného lektora,“ řekla vedoucí planetária Ivana Marková. Pokud stihnou lidé navštívit hvězdárnu do konce srpna, může se jim poštěstit vidět i slavné Perseidy.

Své jméno získaly meteory podle souhvězdí Persea, z něhož vylétávají. Lidově se jim přezdívá také slzy svatého Vavřince, jelikož se na obloze objevily jen pár dní po světcově umučení. Přestože jsou rovněž známé jako padající hvězdy, na povrch země nikdy nedopadnou. Velikostí se totiž podobají zrnku písku, a tak se při průletu atmosférou zcela vypaří.

Světlana Nedvědová