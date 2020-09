Skupina odhadem sedmi až deseti jedinců začala pobíhat nedaleko nástupiště zoo vláčku a lézt po okolní zeleni, kde brzy neunikli pozornosti návštěvníků i zaměstnanců zoo. Ti situaci okamžitě začali řešit. „Prosím, nechoďte tady, pro vaši vlastní bezpečnost,“ vysvětlovala chovatelka lidem.

Jelikož se kočkodany nepodařilo ihned vrátit do chovných míst, zoo brzy rozšířila perimetr, do něhož se návštěvníci nedostali. Za páskou do hodiny skončila spodní část zoo pod pavilonem evoluce.

Podívejte se na mládě kočkodanů v Zoo Ostrava v roce 2017

„Nejsou to zrovna domácí mazlíčci. Když na to přijde, samec bude svou tlupu rozhodně bránit,“ řekla Deníku po 17. hodině přímo na místě mluvčí zoo Šárka Nováková s tím, že v danou chvíli nebyl znám přesný počet kočkodanů ani důvod, proč se dostali ze svých výběhů ven.

Kočkodani se na noc dobrovolně vrátili domů

Doufala jen, že se je podaří vrátit do jejich teritorií do tmy. Do zavření zoo v 18 hodin se to však nepodařilo. Krátce před páteční 20. hodinou ale mluvčí Zoo informovala, že všichni kočkodani – utéct jich mělo asi devět – jsou zpátky ve svých výbězích. Vrátili se tam podle ní sami.

„Na svůj domov jsou zvyklí, protože večer je z výběhu zavíráme do pavilonu. Je to jejich přirozený rituál. Rozhodně to není tak, že by se ocitli na svobodě a měli z toho radost, jak by se mohl někdo domnívat,“ vysvětlila Nováková. Chovatelé důvod útěku kočkodanů Dianiných stále neznají, důležité je, že při tom nebyl nikdo zraněn. Situaci podle Novákové také pomohlo, že část areálu byla rychle uzavřena a kočkodani mohli zůstat v klidu. Zoo Ostrava nyní chová 25 kočkodanů Dianiných ve dvou chovných skupinách. V pavilonu evoluce, odkud utekli, jich pobývá patnáct.

Zdroj: Deník/Petr Jiříček