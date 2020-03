Lidé nemohou do měst a obyvatelé je nesmějí opustit. Uzavřeny jsou rovnež místní části Litovle a Uničova a obec Červenka.

Policisté uzavřeli vjezdy a vstupy do měst, zavřeny jsou rovnež sjezdy z dálnice D35 u Litovle. V Litovli, Uničově ani Července nezastavují vlaky.

Na Litovelsku bylo do nedělního večera 13 potvrzených případů a na Uničovsku 12.

„V Unčovicích, na Nových Zámkách a v Pňovicích jsou policejní hlídky a otáčejí auta. Vysvětlují lidem situaci,“ řekl v pondělí ráno Deníku místostarosta Litovle Lubomír Broza.

Držím Litovli palce!

Lidé v Litovli, kteří se probudili do karantény uvalené na celé město, mají obavy, jak se bude situace vyvíjet dále. Na Litovelsku bylo do nedělního večera 13 laboratorně potvrzených případů.

„Školka je prázdná. Děti jsou doma. Tak jsme se domluvili už v pátek s bezpečnostní radou města,“ uvedla ředitelka školy Irena Blektová.

„Situace ve městě? Je, jaká je. Uvidíme, co bude dále. Byli jsme ujištěni, že zásobování bude zajištěno,“ reagovala.

Uzavření města zkomplikovalo život většině lidí. Například autoservisy měly objednané motoristy, kteří se do Litovle nedostanou.

„Měli jsme objednané zákazníky, museli jsme je ráno všechny obvolat a práci zrušit. Jsem z Konicka, nedostal jsem se do práce,“ popisoval vedoucí jednoho servisu Josef Žák.

Je z Konicka a u Savína musel auto otočit a jet domů. Bude čekat, co přinesou další hodiny a dny.

„Hlavně, ať to zvládneme. Držím Litovli palce, jsou na tom teď nejhůře. I když já jsem tam byl do soboty denně. Taky mám obavy. Ale to asi všichni,“ pokrčil rameny.

Strážníci nefungují, nejsou respirátory

Dopady uzavření Uničova na místní firmy a obyvatele jsou obrovské. Největší komplikací jsou však chybějící respirátory.

Například senioři se v pondělí budou muset obejít bez teplého oběda, protože firma, která jim vozí jídlo, má výrobnu mimo Uničov a do města se nedostane, protože postrádá tyto ochranné pomůcky.

V Uničově od rána nefunguje městská policie. Strážníci bydlí mimo Uničov a do města se nedostali.

„Dostali by se, ale nejsou respirátory,“ popsal mluvčí radnice Marek Juráň. Ve městě jsou však připraveni pomoci dobrovolní hasiči, kdyby bylo potřeba.

Vlaky jen projedou

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje byla ukončena železniční dopravní obslužnost obcí Litovel, Červenka a Uničov.

Ve stanicích a zastávkách Litovel předměstí, Litovel město, Litovel, Červenka zastávka, Červenka, Uničov a Uničov zastávka nebude umožněn nástup a výstup cestujících. Vlaky budou dál jezdit na svých původních trasách a časových polohách z důvodu zajištění dopravní obslužnosti ostatních obcí na jejich trase.

Informovala o tom mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Uzavření dva týdny

Podle olomouckého hejtmana potrvá uzavření Uničovska a Litovelska dva týdny.

"Je potřeba provést hygienická opatření, pokud pak bude vše v pořádku, bude možné nařízení odvolat," uvedl hejtman Okleštěk po osmé hodině ráno pro Radiožurnál.

Kraj je nejvíc nakažený hned po Praze

V Olomouckém kraji bylo v pondělí dopoledne 33 potvrzených případů onemocnění Covid-19. Po Praze se 109 případy jde o druhý nejvyšší počet v rámci České republiky.

Následuje Středočeský kraj s 28 případy a Jihomoravský s 20 nakaženými. Stejný počet hlásil ráno Zlínský kraj.

Nejklidnější je zatím situace v Libereckém kraji, kde byly laboratorně potvrzeny tři případy.

Celostátně bylo v pondělí ráno evidováno 298 nakažených. Otestováno na koronavirovou infekci bylo 5 068 osob.

Hejtman: Všechno je to prevence

K uzavření Litovle, Uničova a Červenky došlo podle hejtmana Ladislava Oklešťka zejména z preventivních důvodů, aby se koronavirus nešířil dál po Olomouckém kraji a republice. V celé oblasti, kde je 25 pozitivních případů, je zajištěno zásobování potravinami, drogistickými potřebami a pohonnými hmotami. Hejtman to dopoledne uvedl pro Českou televizi.

V uzavřené oblasti je podle hejtmana Ladislava Oklešťka extrémní výskyt potvrzených případů koronaviru. V Litovli se jedná o 13 případů, v Uničově o 12 případů.

„Je tam spousta vazeb na další kontakty, potenciálně až tisícovka nakažených. Nedají se ani udělat všechna vyšetření, protože kontaktů je tam opravdu hodně. Snažili jsme se vše zorganizovat tak, aby tam byl zabezpečen provoz a zásobování potravinami, drogistickými a hygienickými potřebami a pohonnými hmotami,“ uvedl hejtman pro ČT.

Krajští hygienici podle něj společně s policií nadále pracují na podrobnostech mimořádného opatření, aby se postupně „doladily“ všechny detaily ohledně zásobování a fungování uzavřené oblasti. Zohlednit chtějí také podněty od tamních firem a zaměstnavatelů. Hejtman ocenil přístup starostů obou měst i obce Červenka.

„Opatření jsme s nimi v noci prodiskutovali, hledali jsme možná úskalí a jejich řešení. Postavili se k tomu velice zodpovědně, chtěl bych jim poděkovat. Všechna tato opatření jsou prevencí, území je virem dost ´prosáklé´. Je potřeba udělat maximální preventivní opatření, abychom ochránili jak občany v uzavřeném území, tak mimo něj. V oblasti platí zpřísněný režim pohybu,“ vysvětlil hejtman.

Od pondělního rána se na hejtmanství obracejí firmy, které v Uničově, Litovli a Července fungují. Obyvatelé bez nařízené karantény mohou v rámci uzavřené oblasti dál docházet do zaměstnání. Ti, co dojíždějí odjinud, se ale na svá pracoviště už nedostanou, aby nebyli vystaveni riziku nákazy.

Olomoucký kraj chce také zlepšit informovanost veřejnosti. V úterý spustí nové webové stránky krajpomaha.cz. Na hejtmanství se také začínají hlásit dobrovolníci, například hasiči a další skupiny lidí a nabízejí různé formy pomoci.

Aktuální informace o mimořádných opatřeních v Litovli, Uničově a Července hejtmanství zveřejní v odpoledních hodinách.

Hlasí se dobrovolníci

Vedení kraje se začínají také hlásit dobrovolníci, například hasiči a další skupiny lidí a nabízejí různé formy pomoci.

1000 lidí v karanténě

V oblasti Litovelska a Uničovska je od neděle v hygienou nařízené karanténě 1000 obyvatel, jak potvrdil již v noci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jsou to lidé, kteří se dostali do styku s nakaženými. To bylo podle Vojtěcha důvodem k mimořádnému opatření.

Opatření zahrnuje Litovel a Uničov s místními částmi Chudobín,Chořelice, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty a Střelice.

Funguje zásobování i služby

Kromě Litovle a Uničova se mimořádné opatření vztahuje také na Červenku, kde žije 1400 obyvatel.

„S krajským krizovým štábem řešíme veškeré okolnosti, které toto nařízení přineslo. Následně budeme informovat obyvatele, i rozhlasem,“ sdělil litovelský místostarosta Broza.

Zásobování potravinami je zajištěno, stejně tak fungují městské služby.

„To se obyvatelé nemusejí znepokojovat, zásobování je zajištěno, služby fungují normálně, například odvoz odpadu,“ uvedl.

Podle místostarosty je nyní potřeba vyřešit to, aby výrobce Europasta SE mohl z vyvážet těstoviny. „Toto ještě dořešeno není, to se právě v tuto chvíli dolaďuje,“ sdělil Broza.

Při návratu z noční směny karanténa

V Uničově byl vydán zákaz pohybu po městě s výjimkou cest do práce, na nákup základních potřeb, k lékaři či veterináři.

"Dále lidé smějí své bydliště opustit z důvodu zajištění péče nebo doprovodu pro své příbuzné a blízké, případně k vyřízení úředních záležitostí. Zaměstnanci pracující v uničovských podnicích a vracející se do svého bydliště mimo Uničov z nočních směn budou na kontrolních stanovištích zaregistrováni a bude jim nařízena 14denní karanténa v místě bydliště," popsal na webu města uničovský starosta Radek Vincour.

"Do města není nikomu umožněn přístup s výjimkou řidičů zásobovacích vozidel, zdravotníků, policistů nebo hasičů. Výjimku mají i lidé s trvalým bydlištěm mimo Uničov, kteří v Uničově pečují o své blízké. Každý, kdo je oprávněn do města vstoupit, bude na kontrolním stanovišti vybaven ochrannými prostředky," uvedl uničovský starosta.