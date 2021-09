Sdružení obcí Hlučínska se ve spolupráci se starosty několika ostravských obvodů podařilo dosáhnout zahájení řízení na odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o úpravě dopravního režimu na mostě.

Týká se možnosti průjezdu v době od 19 do 5 hodin. Připomínky a námitky k tomuto návrhu lze krajskému úřadu podat do 3. září. Pokud se tak nestane, změna by mohla vstoupit v platnost.

„Doufám, že do toho, lidově řečeno, nikdo nehodí vidle,“ uvedl starosta Ludgeřovic Daniel Havlík. Právě přes jeho obec vede jedna z objízdných tras směrem na Petřkovice a Koblov. Krátce po uzavření mostu přes Odru zažily Ludgeřovice dopravní kolaps. „Na první pohled se může zdát, že průjezd od 19 do 5 hodin není nic moc. Ale pro ty, kteří jedou do práce nebo se potřebují dostat do Ostravy na vlak a podobně, je to určitě dobrá zpráva. Snad to projde, jak si představujeme,“ řekl Deníku Havlík.

Na hříšníky, kteří projíždějí uzavřeným mostem, „číhá' policie.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Radost mu ale kazí nová ostravská uzavírka, která se týká navazující Hlučínské ulice v Ostravě-Přívoze, kde 1. září začíná rozsáhlá modernizace tramvajové tratě. „Takže se řidiči sice dostanou přes most do Přívozu, ale nemůžou pokračovat rovně po Hlučínské ulici. Místo toho musí volit další objížďku. Celkově je to sice kratší než dosud používaná objížďka přes Koblov, ale je to další komplikace,“ uzavřel Havlík.

Bez prodlev

Oprava mostu přes řeku Odru je plánována do konce listopadu letošního roku. „Oprava pokračuje bez prodlevy. Práce se přehouply do druhé etapy. Může tak probíhat frézování druhé poloviny silnice. Dále dojde na čištění mostovky a pokládku izolace u chodníků,“ informoval Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic.

Uzavření mostu způsobilo velké dopravní komplikace, zejména v prvních dnech. Do Ostravy se lze dostat po dvou objízdných trasách. První, přes Koblov, je určena osobním vozidlům, druhou přes Děhylov využívají nákladní automobily. Další možností je cesta přes Polsko.

Přestože je most v současné době pro auta uzavřen, najdou se hazardéři, kteří průjezd na semafory riskují. Jde však o ruletu, protože v okolí mostu v nepravidelných intervalech několik hodin denně hlídá policejní autohlídka. Hříšníkům pak ukládá pokuty v řádech stokorun.