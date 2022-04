U Karviné má vyrůst obří zábavní a naučný rodinný park, co na něj říkáte?

/VIZUALIZACE/ Okolí bývalého Dolu Barbora na okraji Karviné by se mohlo proměnit v centrum zábavy pro děti i dospělé. Soukromý investor tam na zhruba deseti hektarech plánuje vybudovat zábavní a naučný rodinný park, který by mohly navštívit stovky tisíc lidí ročně. Inspiraci autoři projektu našli ve středočeských Milovicích, kde už deset let funguje park Mirakulum. Jak se tento nápad líbí vám? Řekněte to v anketě na konci článku.

Vizualizace. U Karviné má vyrůst obří zábavní a naučný rodinný park. | Foto: se svolením magistrátu města Karviná

V Karviné se má stavět na etapy, přičemž ta první by měla být návštěvníkům zpřístupněna už v roce 2025. V sousedství parku by měl být realizován projekt velkokapacitních skleníků Eden Silesia. Záměrem soukromého investora není podle architekta projektu Jiřího Fialy vybudovat lunapark s kolotoči. „Cílem projektu je vytvoření zážitkově naučného světa pro trávení volného času rodin s dětmi. Park je umístěn v srdci severomoravské průmyslové aglomerace na okraji zaniklého města Karvinná, proto bude tematicky zaměřen na techniku a její přínos společnosti zejména na konci 19. století,“ říká architekt. Obří skleníky - nová šance pro Karvinsko. Nad šachtou Barborou bude vědecký park Netají, že při ztvárňování atrakcí jsme se inspirovali hlavně hornickými motivy. „V parku bude situována replika části hornické kolonie nebo těžební věže. Jedna stávající těžební věž bude po zkrácení součástí parku a dojde k jejímu propojení s dalšími věžemi ze dřeva,“ vysvětluje architekt Fiala. Součástí parku bude i řada dalších atrakcí. Například pitoreskní hrad barona Prášila – s obřími skluzavkami a hradním podzemím, skluzavky, řada skákadel, obří houpačky, amfiteátr s denními představeními pro děti a rodiče, vodní svět , stezky v korunách stromů, pod nimi naučné stezky a plodinová políčka, piknikové louky s grily, tréninková farma, kontaktní zoo s holandskými zakrslými kozami, ale například také výběh s daňky a jeleny. Mirakulum jako inspirace Investor Pavel Ďurďa, který přijel projekt představit do Karviné osobně, prozradil, že na přípravě projektu spolupracuje s Jiřím Antošem, který takovýto park vybudoval ve středočeských Milovicích a je svou koncepcí a infrastrukturou vzorem připravovaného projektu, jehož design však bude originální. Karvinský park bude mít v první etapě rozlohu 10 z celkově plánovaných 25 hektarů. S ohledem na technologii výstavby a celkové náklady bezmála 200 milionů korun bude rovněž karvinský projekt realizován po etapách. Ostrava-Praha vlakem za tři hodiny? Tak na to si ještě počkáme! Proč? Investor počítá se stovkami tisíc návštěvníků ročně a takovému kvantu návštěvníků chce nabídnout možnost ubytování, stravování i dalších služeb. „V případě samotného zábavního a naučného parku se může jednat až o 200 pracovních míst. Ta budou ve větší míře sezónní, protože návštěvnická sezona potrvá zhruba od konce dubna do poloviny října v závislosti na počasí,“ dodává Pavel Ďurďa. Lákadlo i pro návštěvníky ze zahraničí Připomněl také, že při výběru z místa, kde park postavit, hrála roli blízkost Polska a Slovenska. „V těchto zemích jsou tyto parky velmi populární a naši sousedé jsou ochotni za nimi i cestovat. Myslíme si, že náš projekt tak má ambici oslovit až deset a půl milionu lidé,“ dodává Ďurďa. Mrakodrap v Ostravě? Podloží není ideální, projekt se znovu mění Primátor Karviné Jan Wolf k projektu říká: „Předložený záměr zábavního a naučného parku nabízí v našem regionu něco zcela nového a jiného. Rozhodně po své realizaci doplní nabídku trávení volného času, takže zde návštěvníci kraje a Karvinska stráví více dní. Očekáváme, že realizace projektu spolu s projektem Eden Silesia současně podpoří další investice a vznik pracovních míst. To náš transformující se region potřebuje,“ řekl Wolf. K TÉMATU Vybavenost zábavního a naučného parku · centrální vstupní budova s obchodem se suvenýry a s jednou z restaurací v areálu s výhledy na park · lesní důl – zkrácená těžní věž propojená s dřevěnými věžemi nad zemí i pod zemí s nabídkou atrakcí s hornickou tematikou · pitoreskní hrad barona Prášila – s obřími skluzavkami a hradním podzemím, které bude propojeno s důlním podzemím vedoucím do lesního dolu a hornického městečka s tematickou restaurací · řada skákadel včetně nafukovacích, obří houpačky apod. · amfiteátr s denními představeními pro děti a rodiče · vodní svět – systém lagun a potůčků se stavidly a mlýnky – jedna z nejoblíbenějších atrakcí poskytující zábavu i edukaci · stezky v korunách stromů, pod nimi naučné stezky a plodinová políčka · piknikové louky s grily · tréninková farma · kontaktní zoo s holandskými zakrslými kozami apod. · výběh divoké zvěře – daňci, jeleni apod. · velké přírodní bludiště aj.