Nehoda se stala na lávce mezi dvěma objekty zlatorudných mlýnů. Turisté spadli z výšky zhruba tři a půl metru.

„Byl jsem v areálu, ale tou dobou jsem nebyl na tom místě. Jak se celá událost stala, to asi bude předmětem výpovědi brigádníka, který dělá ve zlatorudných mlýnech průvodce,“ uvedl Jiří Juráš, ředitel organizace Zlatohorsko kraj pokladů. Tato příspěvková organizace města Zlaté Hory skanzen provozuje.

Uvedl, že před sezonou prošel skanzen údržbou a kontrolou, která neshledala žádné nebezpečí.

„Pravděpodobně bude muset vzniknout technický posudek, který určí příčinu. Je možné, že nehodě napomohly předešlé deště,“ uvažoval Jiří Juráš.

Co tam dělali?

Otázkou je, jak se čtveřice na lávce ocitla.

„Je to lávka, která končí střechou protějšího objektu. Není součástí prohlídkového okruhu. Je to jen demonstrativní ukázka, že se přes takové mostky vozil materiál z jednoho objektu do druhého. Teď je předmětem šetření, co ti lidé na tomto místě dělali,“ dodal Jiří Juráš.

Dva zranění lehce, dva těžce

Čtyři turisté po pádu z lávky skončili v nemocnicích. Dva byli zraněni lehce, dva středně těžce.

„Tři lidé skončili v nemocnici v Jeseníku, jeden byl následně letecky transportován do fakultní nemocnice v Olomouci na traumacentrum,“ uvedl pro Český rozhlas mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Pavel Lampa.

Skanzen aktuálně funguje bez omezení. „Místo má ještě zajištěné policie. Samotný provoz to ale neomezuje. Oprava bude následovat, jakmile dá policie pokyn,“ uzavřel Jiří Juráš.