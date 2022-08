Místostarostka Trojanovic Ivana Vrtalová pro Deník sdělila, že zatím provádějí demolici jedné z osmi chat, které jsou v areálu s hlavní budovou chaty Koksař. Z té by v budoucnu mohly být byty. „Bylo v plánu, že než definitivně rozhodneme, co s těmi osmi chatami bude, tak se zakonzervují. Jenže všeteční občané je pootvírali, začali se tam stěhovat, a my jsme dostali informace od místních, že jim to je nepříjemné,“ řekla Ivana Vrtalová.

Místostarostka podotkla, že vzhledem k tomu, v jakém stavu jsou vylámané okenice, nejde chaty pořádně zabezpečit a investovat do OSB desek nebo jiného materiálu, kterým by se zabezpečily vchody, je z velké pravděpodobnosti neefektivní, neboť nezvaní hosté by si s překážkami určitě dokázali poradit.

Počátkem druhého srpnového týdne už byl interiér první z chat rozebraný. „Nechali jsme si nacenit demolici. A abychom měli nějakou představu, rozhodli jsme se, že jednu z těch chatek rozebereme vlastními silami a uvidíme, co je finančně výhodnější. Posoudíme, jestli najmeme firmu nebo si to budeme dělat sami,“ poznamenala Ivana Vrtalová s tím, že letos má obec v plánu demolici pouze té jedné chaty.

„Věděli jsme, že ty chatky ve stavu, v jakém jsou, nezůstanou a zřejmě půjdou dolů, ale nechtěli jsme to řešit hned, měli jsme v plánu to zakonzervovat. Bohužel nám to nebylo umožněno,“ doplnila Ivana Vrtalová a dodala, že už když areál přebírali, odpojili nemovitosti od vody a energií.

Chata Koksař bývala běžně v nabídce turistických ubytoven. Byla určená pro víkendové, týdenní i celoroční ubytování a stravování pro lyžaře, lyžařské výcviky, školy v přírodě a jiné organizované skupiny, pro důchodce i pro samostatné rodiny.

Uváděná ubytovací kapacita střediska byla 170 míst. K dispozici byla jídelna, společenská místnost, velký sál s kapacitou 80 lidí vhodný ke konání svatebních hostin, oslav, večírků i hudebních produkcí, klubovna, bar s provozem do půlnoci. Jeden z provozovatelů uváděl, že všechny pokoje, včetně chatek, jsou vybaveny televizorem se satelitním příjmem. (ipa)