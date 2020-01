Velbloudice bude opět ve středu zájmu diváků i účastníků opavského Tříkrálového průvodu, který zahájí letos jubilejní dvacátou Tříkrálovou sbírku. Vyjde v pondělí 6. ledna v 16 hodin od Ptačího vrchu, projde Ostrožnou ulicí a skončí u Slezského divadla. Za Šemi půjdou pod baldachýnem tři králové s posly a dary a chůzi jim zpříjemní bubeníci a dětský pěvecký sbor.

U Slezského divadla budou na účastníky průvodu i na diváky čekat ovečky i fotokoutek, ve kterém se zájemci mohou nechat vyfotografovat například se svou oblíbenou Šemi. Tři králové s doprovodem se u jesliček pokloní Ježíškovi, Marii i Josefovi a předají jim přinesené dárky. V další části programu požehná opavský děkan Jan Czudek všem koledníkům.

Kromě požehnání čeká na koledující děti i celá řada dalších zajímavých možností. Když po každém koledování vyplní soutěžní slosovací lístek, získaný od vedoucího skupinek, dostanou se do losování o chytré mobily a další věcné ceny. Za každý den mohou vyplnit jeden lístek a čím víc jich budou mít, tím pro ně bude šance na vytažení toho svého z losovacího kola větší.

Pro děti do devíti let jsou připravené věcné ceny a pro ty starší už chytré mobily. Pokud pošlou koledníci do 22. ledna na mail trikralovka-selfie@charitaopava.cz. svou fotografii nebo selfie ze svého koledování, mají šanci vyhrát i knižní poukázky. Odměna čeká i na účastníky literární soutěže, kteří zajímavě popíší zážitky ze svého koledování a pošlou je do 24. ledna na mail tks@charitaopava.cz nebo poštou na adresu Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava – Jaktař.

Veškeré odměňování se uskuteční během slavnostního vyhodnocení Tříkrálové sbírky 29. ledna od 16 hodin v kině Mír a závěr programu obstará filmová pohádka. Tím však poděkování koledníkům nekončí. První den jarních prázdnin, přesněji 3. února, pro ně bude od 11 do 12.30 hodin připravená ledová plocha Zimního stadionu, po které si mohou zdarma zabruslit. Koncem června jim bude určeno též zábavné Sluníčkové odpoledne v jaktařském areálu opavské Charity.

Výtěžek Tříkrálové sbírky bude určený nejpotřebnějším. Za ten loňský koupila Charita Opava zdravotnický materiál a dva automobily na CNG pro pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou službu, které na Opavsku pečují o nemocné seniory a pacienty v terminálním stadiu a část výtěžku umožnila rekonstrukci nových prostor pro charitní chráněné dílny a na zkvalitnění bydlení pro osoby s mentálním a zrakovým postižením.