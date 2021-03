Malý Toníček (na snímku níže) s mírami 49 cm a 3,4 kg tak přišel druhou březnovou sobotu na svět zcela netradičně - venku na trávě. Tatínek pod jeho maminku sotva stačil dát mikinu.

ToníčekZdroj: Se svolením Nemocnice ve Frýdku-Místku"Maminka, která přijela ke svému druhému porodu, cítila už při vystupování z auta, že možná do porodnice nedojde. Předtucha se vyplnila," popsala mluvčí nemocnice Jana Březinová.

Pacienti v hale upozornili recepci, že někdo venku leží, a tak recepční Magdalena Kapsiová vyběhla ven.

"Na chodníku ležela maminka, která se chystala k porodu. Náhodou šel kolem kolega ošetřovatel, který se vracel z laboratoře, tak jsem je tam nechala a běžela pro pomoc na porodní oddělení," popsala následující sled události recepční.

Zdravotník Miroslav Kowalík tak za statečné pomoci tatínka Toníčka odrodil. Společně ho pak zabalili do ručníků a deček, které měla maminka v porodní tašce. Mezitím přiběhl porodní tým a maminku i s miminkem přebral do péče.

"Byl to úžasný zážitek. Nejsem porodník, takže to pro mě bylo náročné, ale nyní v době covidu a smutku jsem moc šťastný, že jsem mohl být součástí takové radostné události. Takže za mě luxusní služba," popisuje své pocity pan Kowalík a paní recepční dodává: "Bylo to šílené a zároveň krásné."

Maminka, paní Marie Č., vyjádřila následně v nemocničním dotazníku svou pochvalu: "Děkujeme veškerému personálu za perfektní přístup a panu Kowalíkovi z urgentu za pomoc a profesionální přístup při našem chodníčkovém porodu v parku."

"A my přejeme mamince a Toníčkovi do života hodně štěstí a hlavně hodně zdraví!" dodala mluvčí nemocnice Březinová.

