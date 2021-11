Moravskoslezský kraj a Charita Opava s kolektivním systémem ASEKOL a společností Opravárna připravili stejnojmenný projekt Opravárna. O co v něm jde?

O bezplatné opravy nefunkčních elektrospotřebičů. To je totiž hlavní náplň unikátní akce, která se bude v Opavě konat vždy první sobotu v měsíci. Lidé si zde mohou nechat zdarma opravit televizi, pračku nebo třeba sušičku. Tento projekt sníží produkci elektroodpadů, ale hlavně upozorní na důležitost správného nakládání s vysloužilými spotřebiči.

Celkem devět sobotních akcí od listopadu až do července příštího roku vyjde na 200 tisíc korun, polovinu nákladů uhradí Moravskoslezský kraj. „Na správné nakládání s elektroodpady kraj přispívá dlouhodobě. Je dobře, že množství vytříděného elektra každoročně stoupá. Pořád ale máme velké rezervy, proto je na místě upozorňovat na to, že fény, varné konvice nebo třeba mikrovlnky do obyčejné popelnice nepatří. Chceme lidem vzkázat, že nefunkční spotřebič se nemusí vždycky vyhodit, někdy je možné jej nechat opravit. Šetří se tím peníze i životní prostředí,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Na zpětný odběr elektrozařízení se specializuje společnost Asekol, jeden z partnerů projektu. „Setkáváme se s případy, kdy si lidé doma schovávají starší zařízení například z důvodu určité osobní vazby a nemají možnost si daný elektrospotřebič opravit svépomocí. Oprava tak může starším, nefunkčním spotřebičům vdechnout nový život,“ řekl regionální manažer společnosti Asekol Zdeněk Kovařík a vysvětlil, že firma zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. V rámci re-use projektu je dlouhodobým partnerem Asekolu společnost Opravárna.

„Opravovat budeme i menší elektrospotřebiče, jako jsou varné konvice, žehličky, fény, ale také televize nebo mikrovlnky. Na místě opravíme i pračky, lednice nebo třeba myčky. Lidé je k nám ale musí přivézt, výjezdy nejsou v rámci tohoto projektu možné. Opravit umíme také třeba fitness zařízení obsahující elektroniku. Řešit ale nebudeme opravy mobilních telefonů ani tabletů,“ sdělil servisní technik Opravárny Vojmír Wallin a vysvětlil, že drobné opravy budou zdarma provedeny na místě, u těch náročnějších vyžadujících delší čas nebo výměnu součástky, se technik s klientem domluví na dalším postupu

Lidé budou své nefunkční elektrospotřebiče nosit vždy první sobotu v měsíci do Chráněných dílen Charity Opava na adrese Přemyslovců 37, a to od 9 do 17 hodin. Výjimkou bude leden, kdy akce proběhne 8. 1.

„Spolupráce na tomto projektu doplňuje naše aktivity v Technické dílně, která se zabývá recyklací vysloužilých elektrospotřebičů. Navíc přidanou hodnotou projektu je i to, že pokud spotřebič opravit nepůjde, mohou ho lidé předat přímo v areálu dílen k ekologické likvidaci a podpoří tak práci zdravotně postižených lidí,“ prozradil vedoucí Chráněných dílen Charity Opava Tomáš Schaffartzik a upřesnil, že OPRAVNA bude sídlit v zelené kontejnerové sestavě před areálem Chráněných dílen Charity Opava.

Oprava elektrozařízení bude probíhat po telefonické dohodě se servisním technikem Vojmírem Wallinem na tel. č. 799 510 480.

Charita Opava

Její kořeny sahají už před listopad 1989, je jednou z nejstarších Charit v České republice. Za více než třicet let existence již pomohla tisícům lidí. Je největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb v Opavě, zaměstnává přes 280 lidí, z toho až 170 zdravotně postižených. V svých střediscích nabízí řadu sociálních služeb, provozuje dvě zdravotnická zařízení i mobilní hospic. Lidi s postižením zaměstnává ve svých chráněných dílnách, se kterými spolupracuje společnost Asekol.