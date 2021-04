Ředitelství silnic a dálnic, jež opravu historicky významného mostu připravuje, sice nabízí objížďky, motoristé se ale obávají obrovských kolon. V minulosti již kvůli opravě mostu zažili několik kolapsů. Od té doby aut výrazně přibylo. Řešením je obchvat Hlučínska a zejména vybudování nového mostu přes Odru, o kterém se mluví řadu let.

Obavy

Jedna z objízdných tras, určená pro vozidla do šesti tun, povede přes Ludgeřovice, Petřkovice a Koblov. U cesty v ulici Koblovské v Petřkovicích bydlí Martina Cnotová.

„Děsíme se toho. Už teď máme potíže. Když ráno v půl sedmé vyjíždím autem ze dvorku, manžel kolikrát musí vyjít a zastavit auta. Nikdo není ochoten sám od sebe zastavit. Na nějakou motoristickou solidaritu a porozumění nelze spoléhat. Každý sedí v autě a nic neřeší,“ řekl Martina Cnotová, která poukázala i na skutečnost, že na úzké silnici nelze udělat záchranářskou uličku. V případě vážné nehody nebo zdravotních potíží člověka, který zde bydlí, by podle ní mohl vzniknout velký problém.

Druhý most

Řešením, o kterém se již mluví řadu let, je obchvat Hlučínska s navazujícím druhým mostem přes řeku Odru. Ten má stát nedaleko toho nynějšího.

„Chápu, že je třeba spravit most. Nechápu ale to neustálé oddalování řešení akutní situace. Už dávno tu měl stát druhý most. I za cenu toho, že by nebyl hotový obchvat Hlučínska. O tom mostu se ale stále jen mluví,“ posteskla si Martina Cnotová, podle které dosud padaly jen sliby.

„Každé volební období je při naší délce stavebních řízení krátké. Pak se politici vymění, přijdou sliby a zase nic. Mám pocit, že ostravští politici vůbec nemají zájem o lidi za Odrou. Bavíme se o desítkách tisíc aut, které směrem na Ostravu denně přes most projíždějí. Jen doufám, že na opravách mostu budou pracovat nonstop, hlavně v létě,“ doplnila Martina Cnotová.

Bez náklaďáků

Z uzavírky mostu mají obavy i starostové dotčených ostravských čtvrtí a obcí na Opavsku, kteří dobře vědí, o jak vytížený tah se jedná. „Bude to obrovská komplikace. Do toho ještě plánujeme výstavbu okružní křižovatky u kostela,“ uvedl například starosta Ludgeřovic Daniel Havlík, přes jehož obec povede objízdná trasa.

Na ni by se neměla dostat nákladní vozidla. Jejich průjezd je regulován již nyní. „Budeme důrazně trvat na tom, aby to policie pravidelně kontrolovala. Nechceme tu nákladní vozidla, nemají tu co dělat. I tak přinese zvýšený průjezd osobních vozů obrovské komplikace,“ řekl Daniel Havlík. Pro vozidla nad šest tun je určena objízdná trasa přes Hlučín, Děhylov, Porubu, silnici I/11 a dálnici D1.

K TÉMATU

Co obnáší oprava mostu

Oprava mostu by měla trvat do konce roku 2021. „Kompletní oprava spočívá v obnově protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, dále bude vyměněn mostní závěr, který po letech služby netěsní a nebrání protékání vody. Na mostě byla zjištěna nefunkční hydroizolace, což je předpoklad pro nadstandardní četnost tvorby výtluků a podobných poruch vozovky. Dosluhující izolační části budou obnoveny a nezbytná oprava nemine ani ochranné segmenty či vozovkové souvrství. Harmonogram prací rovněž počítá s provedením sanace spodní stavby,“ uvedl Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic s tím, že poslední rozsáhlejší oprava mostu byla provedena v roce 1998.

Most bude v době opravy úplně uzavřen pro individuální dopravu, průjezd budou mít zajištěna pouze vozidla Dopravního podniku Ostrava, příměstských autobusových linek a složek Integrovaného záchranného systému. Most zůstane volný pro chodce a cyklisty. Oprava by měla začít v květnu, přesný termín ale dosud nebyl stanoven.



Obchvat Hlučínska (I/56 Opava – Ostrava)

O obchvatu Hlučínska se již mluví desítky let. Usiluje o něj i Sdružení obcí Hlučínska, které je dobrovolným svazkem sedmadvaceti obcí a měst Hlučínska. Se sdružením velmi úzce spolupracují výše zmíněné tři městské části Ostravy a jedna městská část Opavy.

Jak na svém facebookovém profilu informoval předseda sdružení a současný senátor Herbert Pavera, před několika dny se v Hlučíně uskutečnila důležitá schůzka, které se mimo jiné on-line zúčastnili i zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva dopravy. Výsledky jsou podle Herberta Pavery velmi nadějné.

„Do června 2021 bude dokončena studie s ekonomickým posouzením stavby, poté záměr posoudí centrální komise Ministerstva dopravy, ale dle vyjádření zástupců ŘSD, Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva dopravy má výstavba nové I/56 velkou prioritu,“ uvedl Herbert Pavera a dodal:

„Už příští rok by se měla posuzovat EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) celé stavby nebo jednotlivých etap stavby. A jako první připravenou stavbou bude zřejmě nový most přes Odru.“