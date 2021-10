Těšili se na výhodně nakoupené zlato či platinu. Marně

Policisté neustále upozorňují, aby lidé před koupí na internetu nejprve prověřili příslušné e-shopy, jenže slovy filmového klasika: Je to marné, je to marné, je to marné.

Podvodník na internetu nabízel zlato či stříbro. | Foto: PČR

Na další takový případ upozornili policisté v minulých dnech. Téměř 200 poškozených měl za pár měsíců podvést mladý muž z Hlučínska na Opavsku nabízející na e-shopu investiční slitky a mince drahých kovů za výhodnou cenu. Zákazníkům, kteří si jeho solidnost neprověřili a zaplatili, zboží nedodal. Škoda aktuálně přesahuje částku 6 milionů korun. Krajští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality po oznámení o možném podvodném jednání následným prověřováním zjistili, že jistý mladý muž se měl počátkem loňského roku zřejmě rozhodnout využít vyšší poptávky na trhu po drahých kovech (zlatu, stříbru, platině). Měl si zřídit pod hlavičkou právnické osoby e-shop a začít nabízet za nižší prodejní cenu, než byla v té době běžná, investiční slitky a mince drahých kovů. Strážníci s příchodem zimního počasí opět vyrážejí kontrolovat bezdomovce Přečíst článek › „Tyto komodity ale nikdy nevlastnil a neměl ani finanční prostředky na jejich nákup. Měl si být vědom, že svým závazkům tak nemůže dostát. Bohužel na jeho „výhodnou“ nabídku zareagovala od března do července minulého roku řada fyzických i právnických osob, jednalo se o téměř dvě stovky zákazníků, kteří si na e-shopu vybrali zboží, přičemž prodejce požadoval a umožňoval jen úhradu předem na bankovní účet,“ informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská. No a zákazníci posílali, a to různě vysoké částky, od tisíců korun až po částku blížící se půl milionu… Celkově zaslali na bankovní účet společnosti provozující e-shop více než 6 milionů korun. V práci poslouchá zvony v celém MS kraji, po ní zase v uniformě dechovku Přečíst článek › Kupující po zaplacení vyčkávali zboží a pochopitelně i urgovali zásilky. Jen zlomek zákazníků se však dočkal narychlo nakoupeného zboží na trhu či vrácení peněz (dělo se tak až po obdržení financí od dalších zákazníků). A právě na systému, kdy z obdržených financí byla uspokojena jen malá část předchozích kupujících, mělo být postaveno fungování daného e-shopu. Do „férového“ podnikání to mělo vskutku daleko, jednalo se v podstatě o snadný zisk pro majitele e-shopu. Mezi poškozenými (téměř 200) jsou ženy i muži různého věku nejen z Moravskoslezského kraje, ale z celé republiky. Zákazníci, kteří si zřejmě neuvědomili rizika spojená s nákupy přes internet, se o prodávajícího (respektive e-shop) začali zajímat zpravidla až po zaplacení peněz. Otřesné záběry z Ostravy: S potkany v domě hrůzy žilo minimálně dvanáct dětí Přečíst článek › „Kriminalisté prověřili množství informací, nejen od poškozených. Byli v kontaktu také například s finančními institucemi. Na základě zadokumentovaných skutečností obvinil vrchní komisař odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství 25letého muže z oblasti Hlučínska na Opavsku ze zločinu podvodu. Obviněný měl většinu peněz od zákazníků utratit pro svou osobní potřebu - například nákupem dovolených, rizikovým investováním nebo si měl pořizovat šperky, oděvy či počítačové hry,“ doplnila Soňa Štětínská. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody na dva až osm let, tak uvidíme, kolik vypečený podvodníček nakonec „vyfasuje“. Závěrem lze obecně doporučit si solidnost prodávajících či e-shopů vždy ověřit, to znamená prověřit si základní údaje typu sídlo či kontaktní informace. „Určitě je možné zjistit si třeba recenze na daného prodejce. A v neposlední řadě, každý nákup by měl zájemce důkladně zvážit, zejména pak, když je zboží nabízeno za cenu nezvykle nízkou oproti ceně obvyklé,“ doplnila závěrem Štětínská.