Zemský hejtman Ondřej, vnuk Jindřicha Bzence, majitele obcí Markvartovice a Darkovičky, byl pro svůj majetek ve výši 9 200 tolarů považovaný za jednoho z nejbohatších lidí na Opavsku. V roce 1593 byl na cestě mezi Opavou a Podvihovem zavražděný. Za mordýře byl označený mluvčí katolického křídla opavských stavů, nejvyšší komorník, hejtman knížectví opavského i dvořan olomouckých biskupů Pertolt Tvorkovský z Kravař.

Ondřejovu vraždu se však nikdy objasnit nepodařilo. Pertold zavraždil ještě raduňského ovčáka. Do dlouhého a ostudného sporu s rodinou postiženého pak zasahovali i představitelé města Opavy, hájící finanční nároky ovčákovy rodiny. Se ctí měl problémy i Pertoltův otec Mikuláš, široko daleko proslulý hamižností a krutostí. Tu uplatňoval dokonce i vůči své vlastní matce, žijící na bolatické tvrzi.

Kamenný kříž v Chuchelenském lese.Zdroj: Sdružení obcí Hlučínska/Ladislav Holiš

Šašek a kněžna

Šašek jedné kněžny v Budišovicích si kromě obveselování vrchnosti vedl o svých chlebodárcích podrobné zápisky. Až takové, že pro hříšníky představovaly rovnou cestu do arestu. K dovršení všeho navázal ještě milostný vztah s kněžninou adoptivní dcerou a tady ho už osud přestal mít rád. Milenka zápisky našla, přečetla si je a ukázala je matince, které se nelíbily. Šašek pak z ničeho nic onemocněl a za několik dnů zemřel. Kněžna – travička, po jeho smrti svému známému jen lakonicky sdělila, že slídil je zničený.

Peníze ho stály život

Některé vraždy dodnes připomínají pečlivě opracované nebo jen nahrubo otesané kříže na místech zločinů. Jeden z nich stojí v Budišově nad Budišovkou u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Současníkům připomíná vraždu z doby kolem roku 1699.

Podle místní legendy potřeboval budišovický rychtář nutně peníze a půjčil mu je opavský apatykář Kratina. Rychtář se však k vrácení částky neměl a apatykář si k němu proto pro své peníze zašel sám. Rychtář mu dlužnou sumu vysázel na dřevo, ale Kratina už domů s penězi nedošel. Byl zavražděný v lese mezi Melčem a Litultovicemi a pachatel tohoto mordu nebyl nikdy usvědčený.

Kantorova láska skončila smrtí

Na jaře 1894 přišel do Bolatic Oskar Kuroň, aby učil místní děti ve škole. Netrvalo dlouho a byl mezi svými žáky oblíbený. Ke své smůle se zamiloval nejenom do výuky, ale též do dcery hajného v Chuchelné, ale narazil na závist i nenávist svého okolí. Tyto ošklivé nálady vyvrcholily v září roku 1895 jeho brutální vraždou. Pachatelé nebyli nikdy vypátraní a událost připomíná jen kamenný kříž, v Chuchelenském lese, postavený poblíž místa nálezu mrtvoly nešťastného kantora.