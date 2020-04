Ředitelství silnic a dálnic ustoupilo od svého původního záměru instalovat v tomto místě kvůli zvýšení bezpečnosti svodidla.

Zatímní stav je kompromisem, na kterém se dohodlo město s Ředitelstvím silnic a dálnic. Ke schůzce došlo poté, co soud vyhověl městu s žalobou. ŘSD plánovalo úplné zamezení odbočení v křižovatce.

To by ale dle Havířova vedlo k dlouhým kolonám. „Na tom společném jednání jsme se dohodli, že budeme usilovat o realizaci, kterou jsme již navrhovali v našich námitkách proti opatření obecné povahy a to znamená, že výjezd z Havířova budeme chtít pokrýt úsekovým měřením rychlosti. A všechna odbočení, kromě odbočení na Šumbark, budou uzavřena. Toto odbočení ponecháme tak, aby se nám neucpal kruhový objezd,“ řekl náměstek primátora Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL).

Čeká se ještě na stanovisko krajského úřadu a policie. „Tato problematika se řeší už delší dobu. Nicméně každé opatření, které přispívá k bezpečnosti v silničním provozu a snížení nehodovosti, policie vítá. Novými návrhy se policie bude zabývat a vydá stanovisko,“ řekla mluvčí PČR Karviná Zlatuše Viačková

S návrhem úpravy opatření souhlasí i sousední město Šenov, které se připojilo k žalobě.