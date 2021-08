Lze ji najít na Václavském náměstí i na chodnících ve vesnici na Jesenicku. „Dělám si legraci, že to od nás okoukali,“ říká starosta Supíkovic Roman Bican.

Jakými investicemi se v Supíkovicích letos zabýváte?

Starosta Supíkovic Roman Bican.Zdroj: Deník/Petr KrňávekVětšina investic v letošním roce šla do základní školy. Dlouhodobě máme výjimkovou školu, doplácíme na její provoz. Řešili jsme počítačovou učebnu, kinosál a rekonstrukci jídelny. Nyní spravujeme střechu na obecním bytovém domě, kde máme sedm bytových jednotek. Dostali jsme dotaci na workoutové hřiště. To je poslední segment, který nám v obci chybí pro volnočasové vyžití dětí. Jen úplně nevím, jestli jsme to vzali za správný konec. Po celé vesnici jsme v roce 2019 zavedli Wi-Fi a teď do jednotlivých lokalit umísťujeme atrakce.

O co se jedná?

Je to projekt WiFi4EU, veřejná Wi-Fi síť. Dostali jsme balík peněz za které jsme zřídili deset hotspotů, které zajišťují dostupnost Wi-Fi. Máme je na autobusových zastávkách, v parku, v lokalitě, kde pořádáme kulturní akce. Jeden podnikatel tu má například chatu, kde nemá internet. Mailovou korespondenci si řeší z této wifiny. Večer seděl v parku a řešil maily.

V Supíkovicích funguje devět ročníků základní školy. Před časem se řešilo, co se dál školou vzhledem k malému počtu dětí. Jaká je aktuálně situace?

Máme kompletní devítiletku, devadesát dětí v devíti třídách. Jsme výjimkovou školou. Optimalizace školy není prioritou obce. Začíná nám ale stárnout učitelský sbor. Na okrese máme šestnáct škol, z toho možná osm má tento problém. Je to zásadní problém, o kterém by se mělo začít mluvit a měla by vzniknout centrální pomoc. Nedokážu si představit, že v Olomouci na univerzitě je budoucí učitel, který se celý třese na to, že bude moci jít učit a bydlet do Supíkovic.

Byt pro učitele

Se stárnutím učitelů je tedy obdobný problém, jako v případě lékařů?

Stát si myslí, že když v tichosti učitelům přidá, bude vše v pořádku. Nynější učitelé si konečně přišli na peníze, které si zaslouží. Ale aby byla škola atraktivní, musí v ní být zavedeny nové vyučovací trendy. Můžeme říkat, že učitel je motivovaný a není vyhořelý, ale pokud má pět let do důchodu, těžko se bude učit nové techniky výuky, využívat nové pomůcky.

Jak to máte věkově konkrétně na vaší škole?

Máme tu snad dvanáct učitelů a během letošního a příštího roku dožijí důchodového věku tři. Mladších čtyřiceti let jsou tu snad dva učitelé. Věkový průměr sborovny je okolo padesáti let.

Co se s tím dá dělat? Doktorům obce zařizovaly ordinace, bydlení, někde jim dokonce stavěly domy…

Přesně touto cestou se ubíráme i my. Momentálně máme dvě měsíce zkolaudovaný startovací byt na obecním úřadě. Byl primárně určený jako služební byt pro ředitele. Ředitelka je už nyní v důchodovém věku, ale dohodli jsme se, že ještě budeme nějakou dobu spolupracovat. Nicméně když se vyhlásí konkurs na ředitele školy, musí existovat bonus, který ho přitáhne, aby se pro naši školu rozhodl. Řešíme také lokalitu pro výstavbu, kde by měly vzniknout parcely, které by měly být také nabídnuty novým učitelům. My je učiteli nemůžeme darovat, ale bude tam nějaká forma, aby to pro ně bylo atraktivní.

4,5 kilometru z mramorových kostek

Jak to dopadlo s areálem bývalého Touaxu. Běží tam jiná výroba?

Vypadalo to katastroficky, Touax výrobu zavřel a celý areál zakonzervoval. V současné době tam funguje firma Elkoplast a vyrábí kontejnery na nákladní vozy. Rozjíždí se a podle zpráv, které mám, má výroba vzrůstající tendenci.

Obor výroby je obdobný?

Je to práce s kovem. Technologie na to byla předurčena, byla tam dělírna, svařovna, lakovna.

Poblíž Supíkovic se nachází skládka odpadů. Je na vašem katastru?

Částečně. Říká se jí skládka Supíkovice, protože vjezd a administrativní budova je na katastru Supíkovic. Ale na našem katastru máme tuším čtrnáct procent rozlohy skládky. Největší gros má Hradec-Nová Ves a kousek Písečná. Díky tomu, že zavřeli skládku ve Zlatých Horách a měli problémy se skládkou v Javorníku, se navyšuje množství odpadu, které se tu uklidí. Pro nás je celkem příjemné zjištění, že finanční výtěžnost ze skládky pro obec je vyšší. Ale také to nemá dlouhé trvání. Byť nějaké peníze do kasy dojdou, podle nového zákona o odpadech to vypadá tak, že už teď reálně na zastupitelstvu mluvíme o tom, že se budou muset aktualizovat poplatky za odpad.

Supíkovice jsou asi jediná obec, která má chodník z mramorových kostek.

My a Praha 1. Dělám si legraci, že to od nás okoukali. Když jsem byl v Praze, zjistil jsem, že mají stejný vzor a stejný materiál. Firma, která pražskou mozaiku vyrábí, má sídlo v Supíkovicích. Tady se kámen řeže a štípe a vozí se do Prahy, kde z něj dělají chodníky. Je to místní materiál, historicky jsme ho začali brát. Protože jsme měli dostatek pracovníků, kteří byli schopni kostky položit, brali jsme druhou jakost a postupně jsme během deseti let chodníky udělali. Máme jich takto udělaných asi čtyři a půl kilometru. Poslední úseky, které jsme dělali v roce 2018, jsou už z žulové kostky. Rozhodli jsme se tak z ekonomického důvodu, protože jsme na ně měli dotaci.

Chodníky jsou sestavené z kostek dvou barev…

Tmavý kámen je z Ondřejovic, světlý je supíkovický mramor. Těží se ve zdejším lomu, je to Slezská Carrara. Vždycky zmiňuji, že byť je to mramor takové kvality, že ho používali sochaři, teď z něj děláme dlažební kostky. Trochu mi vadí, že se řežou bloky, které by se daly použít na něco pěknějšího, než je chodník, ale taková je doba.