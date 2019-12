Bezmála sedm milionů korun už darovali lidé na dva hlavní účty založené pro oběti střelby na poliklinice Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Účty založila nemocnice i sousední Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava.

Vyplývá to z informací na webových stránkách nemocnice a školy. Zájemci mohou přispívat i na další účty, které souvisejí s podporou konkrétní rodiny.

FNO vyhlásila sbírku jako první. Zřídila bankovní účet s číslem 73030761/0710, kam mohou dárci přispívat do 31. března 2020. K dnešnímu dni se na účtu sešlo bezmála 6,4 milionu.

Na další účet na pomoc pozůstalým po obětech střelby - VŠB-TUO - mohou příspěvky posílat studenti, zaměstnanci či absolventi školy, ale i další. Účet má číslo 291463872/0300. I v tomto případě lze příspěvky zasílat do konce března. Poté škola částku předá ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava rodinám obětí, uvedla univerzita. Dnes na účtu bylo 353.000 korun.

Kromě těchto dvou existují další dva účty, které mají pomoci konkrétním rodinám. Vězeňská služba (VS) s policejním odborovým svazem pořádá veřejnou sbírku pro rodiny dvou zastřelených příslušníků bezpečnostního sboru. Přispívat lze do 15. února 2020. Finanční příspěvky pro pozůstalé lze zasílat na účet číslo 4200555535/6800 s variabilním symbolem 150220.

Sbírku vyhlásila i porubská ZŠ Ivana Sekaniny, která chce pomoci rodině Petra Langa, jednoho z příslušníků VS. Minulé úterý doprovázel k lékaři svou nezletilou dceru a zachránil jí život, když ji před střelcem zaštítil vlastním tělem. Lidé mohou přispívat na účet 1012201912/5500, a to do konce března.

K TÉMATU

Dvaačtyřicetiletý střelec zahájil palbu bez varování v čekárně traumatologické ambulance nemocniční polikliniky v úterý po sedmé hodině ráno. Pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Na svědomí má sedm obětí. Další dva zranění muži už byli propuštěni z nemocnice do domácí péče. Střelci se podařilo z nemocnice odejít před příjezdem policie. Později spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku, asi osm kilometrů od FNO.