Detektivové hledající Stíny v mlze. Radim Špaček začal v Beskydech natáčet nový seriál. První tři dny natočili filmaři v březnu, teď se režisér se svým týmem vrací. V Beskydech vznikají scény ke třetímu z celkem dvanácti plánovaných dílů.

Petra Špalková hraje jednu z rolí v seriálu Stíny v mlze. | Foto: ČT/Martin Popelář

V hlavních rolích se představí Petra Špalková, Jiří Vyorálek, Jaroslav Plesl nebo Miroslav Hanuš. „Magda Malá je kriminalistka v hodnosti kapitána. Je to věrný a hodný člověk s analytickou myslí. Pečlivá a důsledná, lpí na detailech. Vedle své práce je bezmezně oddaná své rodině,“ říká o své postavě herečka Petra Špalková. Kolegu jí v chystaném seriálu ztvární Jiří Vyorálek. „S postavou Martina Černého se po třech natáčecích dnech začínám sžívat. Je to chlapík v mých letech, do Ostravy přijíždí pracovat z rodinných důvodů, jelikož chce být blíž svému synovi. Jedná se o dobrého detektiva, který občas střílí od boku.“