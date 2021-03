/FOTOGALERIE/ Na Černé louce v Ostravě u řeky Ostravice pokračuje stavba kampusu Ostravské univerzity. Díky tomu OU nabídne svým studentům už v akademickém roce 2021/2022 několik nových studijních programů.

V Ostravě u výstaviště Černá louka pokračuje 9. března 2021 výstavba nových budov Ostravské univerzity. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Nově otevřené programy reagují na potřeby doby – ať už ty ze sféry pohybu a zdravého životního stylu či ty umělecké. Nové programy uchazeči začnou studovat od nadcházejícího akademického roku v září, jejich výuka se do moderního zázemí na Černé louce přesune ihned po dokončení budov, což by mělo být patrně do konce roku 2022.