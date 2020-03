Všechny hospody, herny a kasina v Česku se zavřely a zavřené zůstanou do 24. března do 6. hodiny ranní. Bezpečnostní opatření se nevyhlo ani legendární ostravské Stodolní ulici. V pátek se tedy ještě chvíli pařilo, v sobotu už vypadala jako ve všední den časně ráno.

Že se centrální Masarykovo náměstí proměnilo večer v mrtvou zónu, kde „blbli“ jen tři mladí skejťáci a dokola objížděl vůz Policie ČR, nebylo až tolik neobvyklé. Zato v oblasti Stodolní ulice bylo vládní nařízení uzavřít všechny podniky v osm hodin očividné. Znalci zdejších poměrů uváděli: „Jako ve čtyři ráno ve všední dny!“

POLICEJNÍ KONTROLY

Uprostřed vyhlášené ostravské zábavní zóny zaparkovali dodávku městští strážníci, další se vyrojili ze služebních aut a vyrazili pěšky na „tour de Stodolní“. Jak to komentovali pravidelní hosté podniků, kteří tímto výrazem označovali pendlování mezi bary, restauracemi a tančírnami. Tentokrát se ale kontrolovalo, zdali je zavřeno. Bylo!

„Všichni to snad chápou, ne? Kámo, tady mohou umírat lidi!“ tvrdil taxikář představující se jako Pepa. Stál a vyčkával s řadou kolegů na ryto… ale vydělávat jim v tuto páteční noc dal víceméně pouze personál vracející se domů z uzavřených podniků. Stodolní patřila kromě taxislužby pak prakticky už městským či státním policistům.

„Mám slíbené ochranné roušky. Nejenom pro sebe, ale i pro svoje klienty,“ pokračoval taxikář Pepa. Skutečnost, že mu i kamarádům unikaly tržby považoval ve srovnání s ochranou před pandemií za podružnou. Podobně uvažovali asi i majitelé podniků. Ostatně ani neměli jinou šanci, než zavřít – a přemýšlet, jaké budou mít ztráty.

TO TU JEŠTĚ NEBYLO!

„V p…li! V pátek míváme od desíti do večera do pěti do rána. Už to bylo marné. V sobotu pak od osmi do půlnoci. Ale samozřejmě, že nefungujeme vůbec,“ nechal se slyšet Tomáš spoluprovozující klub Lighthouse – Maják orientovaný na taneční program včetně oldies. Obával se, že zákaz otevřít mu přinese problém s placením úvěrů.

„Tohle tu ještě nikdy nebylo, chtěly jsme poznat Stodolní prázdnou a zavřenou!“ líčily Adéla, Petra, Helena a Simča táhnoucí směrem na tramvaj. Do nařízené „policejní hodiny“, čili zavíračky, seděly v kavárně Daniel, pět minut před osmou večerní je však vyprovázeli ven. „Vracíme se každá do své vlastní karantény…“ poznamenaly.

V souvislosti s koronavirem ale i tyto čtyři kamarádky zvážněly, šlo totiž o zdravotní sestřičky z fifejdské městské nemocnice, neboli o osoby, co se s nákazou mohou dostat do kontaktu obratem. I ony vyslovily pochopení pro přísná opatření. Simča smutně, protože ji kolemjdoucí vyrazil z ruky slané tyčinky a nebylo se už kde najíst…