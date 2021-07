Kolem řeky Desné běží už několikátým rokem výstavba protipovodňových opatření. Jak je tato investice daleko?

Termín dokončení se nezměnil, předání dokončené stavby je v polovině září letošního roku. Kolaudace poté od předání díla nějakou dobu potrvá. Už během stavby se ukázalo, jak jsou protipovodňová opatření důležitá. Slyšel jsem mnohé kritické názory, že přírodě blízká opatření moc blízká přírodě nejsou. Vždycky na to odpovím, že když děláme protipovodňová opatření v intravilánu obce a máme tu soukromé subjekty, které nechtějí poskytnout svůj pozemek za účelem zhotovení této stavby, musíte hledat možnosti. Chválím generálního projektanta, že se mu podařilo z mála udělat hodně a nalézt prostory, kde byly vytvořeny povodňové parky. Tento projekt je v rámci protipovodňové ochrany po opatřeních v Olomouci druhý největší v kraji.

Na současný projekt mají navazovat další práce níže po toku Desné…

Fáze od soutoku Merty s Desnou po Červený dvůr se skládá ze dvou etap. Nyní by začala třetí od Červeného dvora po Jirsáka, kde se bude demolovat celý most. I v této etapě bude obec Rapotín generálním investorem. Budeme žádat dotace ze stejného titulu, ale z jiného plánovacího období. Odhadované náklady třetí etapu byly donedávna 440 milionů bez DPH, v tuto chvíli se vzhledem ke zdražení materiálu domnívám, že se částka bude blížit k půl miliardě korun. Třetí etapa s sebou přinese taktéž nemalé zásahy do oblasti v blízkosti řeky Desné, ale také konečně umožní po svém dokončení přepočet aktivních a pasivních záplavových zón, aby z aktivních se staly pasivní a z pasivních se staly zóny bez povodňového ohrožení.

Sídliště v Rapotíně je snad nejkrásnější na celém Šumpersku a Jesenicku. Jeho revitalizace má pokračovat. O co se bude jednat?

Revitalizace sídliště je rozdělena na několik velkých etap. První etapa, oprava vnějších konstrukcí a fasád, komunikací a zpevněných ploch je hotová. Probíhala od roku 1997 do roku 2012, 2013. Také jsme opravili budovy, které byly v našem vlastnictví a nesloužily jako bytové domy. Například v roce 2018 svobodárnu.

Druhá etapa spočívala a stále spočívá v opravě bytových jednotek u jednotlivých domů. Rekonstrukce je natolik významná, že většinou musí ti nájemníci bytovou jednotku na přechodnou dobu opustit. Do roku 2025 chceme postupně opravit vnitřní dispozice všech bytových domů na sídlišti.

Tato revitalizace bude spjata s dalšími etapami: zeleň, v některý částech, kde to má smysl, vybudujeme kapénkovou závlahu. A čtvrtá věc jsou zpevněné plochy a parkovací místa. Vedle hasičské zbrojnice vznikly nové parkovací plochy ze zatravňovacích betonových monolitů. Opravenou máme i kompletně celou zbrojnici.

Jaké je aktuální dění okolo rapotínské skládky, na které končí odpady z celé regionu?

Podařilo se ji rozšířit. Změnil se zákon o odpadech a víme, že poroste požadavek Evropské unie na třídění. V tuto chvíli již máme zaplněných devatenáct polí a do chvíle, než se bude nové nařízení tvrdě aplikovat, musíme někam odpadky ukládat. Museli jsme skládku rozšířit o druhou etapu a pracujeme na třetí. Ta byla zadána a obec se bude devíti sty tisíci korunami podílet na přípravě projektové dokumentace, studii studie proveditelnosti.

Kam bude skládka rozšířená?

Druhá etapa byla k Rejcharticím, třetí bude směrem ke golfu. Mezi golfovým odpalištěm a centrálním sběrným dvorem je proluka, tak do té části.

Golfový areál se stal předmětem živých debat. Proč se na něm obec podílí?

Ve spolupráci se spolkem Golf Club Rapotín finišujeme realizaci golfového odpaliště. Ohledně této věci byla velká kritika. Já golfista nejsem. Motokros byl tradičním sportem, který tu fungoval, neměl ale v čele jednoho zástupce, který by byl schopen tu organizací vést. Zastupitelé v minulosti s ohledem na hlukové poměry a neutěšený stav dané oblasti, kde bylo tři sta tun pneumatik a další věci, změnili názor na danou oblast a chtěli z ní udělat společensko-sportovně-kulturní prostor. Golfové odpaliště do tohoto konceptu zapadá.

Několik let prochází opravou rapotínský kostel. Jaké práce se zde budou dít?

Obec v minulosti poskytla jedenáct milionů korun na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie. Teď běží poslední etapa rekonstrukce, začalo se připravovat lešení na část této kulturní památky. V září by měla být rekonstrukce hotova. Konečně také po desítkách let za varhanami vzniknou na místě rozbitých nové vitráže. Na jedné straně bude znak obce Rapotín, a na druhé znak děkanátu Šumperk.

Staví se však i v sousedství kostela…

Vedle bývalého obecního úřadu opravujeme za 25 milionů korun obchod. S nynějším vlastníkem bývalého obecního úřadu v sousedství se podařilo dojednat, že alespoň část prodejny bude provizorně umístěna do těchto prostor. Nová prodejna by měla být otevřena ke konci října. Bude ve vlastnictví obce, provozovatel bude stávající, ale s největší pravděpodobností ji bude provozovat společně s družstvem CBA.

Rapotínem vedou dvě silnice první třídy. Podél velké části těchto komunikací vedou cyklostezky. Chystá se další rozvoj této infrastruktury?

Loni jsme dokončili cyklostezku, máme ji hotovou ke sklářskému muzeu. Doufám, že Velké Losiny změní územní plán a pozemky, které leží pod budoucím tělesem cyklotrasy k zastávce u zámku ve Velkých Losinách, dají do souladu. Abychom mohli v případě získání dotace získat tyto pozemky jako uznatelný náklad, musí být v územním plánu uvedeny jako veřejně prospěšná stavba. My to už v Rapotíně dáno do souladu máme. Stezka by vedla těsně vedle trati, nešla by podél silnice, protože se v esíčku u zámku plánuje její přeložka.

Máme také koordinační veřejnosprávní smlouvu s Petrovem nad Desnou, čekáme na vydání stavebního povolení. Cyklostezka do Petrova povede od soutoku, vedle bývalého Kleinova mostu vznikne lávka a trasa bude končit u hasičské zbrojnice v Petrově. Na tomto úseku bylo několik smrtelných nehod. Cyklostezka by se mohla realizovat v příštím roce.