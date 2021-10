Zmíněná koalice PirStan získala v kraji celkem tři poslanecké mandáty a všechny tři patří členům STAN. Nejen v našem kraji, ale na celorepublikové úrovni se totiž právě na kandidátkách PirStanu kroužkovalo nejvíce a kandidáty Pirátů tak díky preferenčním hlasům v drtivé většině vyšachovali z poslanecké sněmovny právě jejich koaliční partneři pod vlajkou STAN.

Michael Rataj stojí v čele Branky u Opavy první volební období. V minulosti pracoval jako učitel, novinář nebo manažer marketingu a PR. V parlamentních volbách kandidoval z desáté pozice. I když měl příležitost figurovat výše, odmítl ji ve prospěch zkušenějšího kolegy.

„Vůbec jsem nepředpokládal, že bych mohl do voleb zasáhnout. Celou sobotu jsem řezal dřevo na cirkulárce. Když jsem se před sedmnáctou hodinou podíval na volební výsledky, podlomila si mi kolena. V té chvíli bylo sečteno přibližně 88 procent volebních okrsků a já měl už více než pět tisíc preferenčních hlasů. Přetahoval jsem se s kolegyní Míšou Šebelovou o vedení. Vzápětí volal krajský tajemník, kde jsem, ať dorazím na volební štáb do Ostravy, kam jsem původně vůbec neměl v úmyslu jet,“ vzpomíná na sobotní podvečerní dění Michael Rataj.

Definitivní výsledky vstřebával celou noc ze soboty na neděli. Z desátého místa kandidátky se rázem vyšvihl na druhé místo, získal druhý nejvyšší počet hlasů, konkrétně 6225. „Nezamhouřil jsem oko. Byl jsem ve stresu, když jsem si uvědomil tu spoustu práce a rozpracovaných projektů, které v Brance máme, a najednou je do toho člověk zvolen poslancem,“ pokračuje.

Chyběly Pirátům na kandidátce osobnosti?

Českou republikou šla před volbami výzva, že lidé mají kroužkovat kandidáty STANu, což našlo odezvu i v Moravskoslezském kraji. „Vůbec jsem si ale nepřipouštěl, že by se to mohlo týkat mne,“ konstatuje Michael Rataj.

Je otázkou, co tento výsledek způsobilo. „Z mého pohledu, a říkal jsem to od začátku, nebyla kandidátka šťastně obsazena ze strany Pirátů. Domnívám se, že lídrem neměl být poslanec Lukáš Černohorský, ale Zuzana Klusová, která Piráty velmi dobře reprezentovala v minulém roce v krajských volbách a zaznamenala tehdy dobrý výsledek. Jevila se mi jako vhodnější, ale Piráti si to rozhodli jinak a paní Klusová nakonec na kandidátce ani nefigurovala. To mohl být moment, který spoluovlivnil celý výsledek koalice v Moravskoslezském kraji. Další věc je ta, že Piráti v podstatě nenabídli žádné výraznější regionální osobnosti,“ zkouší analyzovat volební debakl Pirátů Michael Rataj.

Jinou možnou příčinou pak podle něj může být i fakt, že lidé zkrátka kroužkovali kandidáty, u nichž se domnívali, že mají větší životní praxi a zkušenosti. Mohli tak činit i proto, že pozice starosty obce či města se jim jevila jako dobrá kvalifikace pro výkon poslaneckého mandátu.

Komunální volby už za rok

Michael Rataj se rozhodl, že bude souběžně vykonávat funkci starosty i poslance. „Prioritou je dokončit rozdělané projekty v Brance u Opavy, ale přitom chci zvládnout i výkon poslaneckého mandátu. Myslím, že první rok ve Sněmovně bude stejně spíše takový „zahřívací“. Jako nezkušený začátečník ani nemohu být tak přínosný, jako mí zkušenější kolegové ze STANu. Věřím, že to nějak s dalšími členy rady obce zvládneme a na chodu obce nebude mé „poslancování“ nijak znát,“ míní.V příštím roce se uskuteční volby do obecních zastupitelstev.

„Pochopitelně bych chtěl post starosty obhájit. Mám s Brankou stále velké plány, nechtěl bych „starostování“ vzdát. Vždy mě oslovovala práce v komunální politice, je to služba lidem ve vašem nejbližším okolí,“ říká Michael Rataj. Ve sněmovně by se chtěl věnovat sociální oblasti, školství a případně veřejné správě. „Každopádně budu „kopat“ za náš kraj, obzvláště za Opavské Slezsko, a věřím, že také v tomto směru budu společnosti prospěšný,“ dodává nově zvolený poslanec z Branky u Opavy.