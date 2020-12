Právě ony by totiž ve svých rozpočtech změnu daňového balíčku významně pocítily, připravit je má minimálně o 22,1 miliardy korun, kraje mají přijít skoro o osm miliard.

Kromě zmíněného zrušení superhrubé mzdy je součástí balíku i zvýšení slevy na poplatníka. Dohromady by se mělo jednat o sekeru za 130 miliard. Změnu zákona ještě musí projednat Senát a následně podepsat prezident. Ten se už ale nechal slyšet, že pokud by zůstal daňový balíček v podobě, v jaké jej schválila sněmovna, bude jej vetovat.

Senátor Pavera: Věřím, že ztráty budou menší

Senát bude mít daňový balíček na stole 10. prosince. „Pokud by byl přijat tak, jak přišel ze sněmovny, přišli bychom jako obec o nějakých 15 procent daňových příjmů, to je 11 až 12 milionů korun. Ale vypadá to, že to tak nebude. Věřím, že to dopadne dobře a ztráta bude menší. Navíc by měly být ještě nějaké kompenzace ze strany státu,“ konstatuje starosta Bolatic a zároveň senátor Herbert Pavera.

On sám předloží v horní komoře Parlamentu ČR dva pozměňovací návrhy. „Jednak zrušení stravenkového paušálu, kterým by mohl rozpočet přijít podle odhadů až o 20 miliard, a jednak zdanění zahřívaného tabáku, to by mohlo do rozpočtu státu přinést až 3 miliardy ročně. Já jsem propagátorem snižování daní. A je to dobrý krok, ale nevím, zda zrovna v této době. Při krizi to není úplně v pořádku. Ale uvidíme, co to přinese. Možná dojde i k nějakému rozhýbání ekonomiky,“ míní. V Bolaticích se příští rok chystají například stavět domov pro seniory, rádi by ale třeba i zateplili hasičárnu nebo dodělali chybějící chodník.

Opava by přišla o 120 milionů

Pokud by změna tak, jak je nastavena nyní, prošla, byl by rozpočet slezské metropole chudší o 120 milionů. „V tuto chvíli máme připraven rozpočet na současnou legislativu, je vyrovnaný a vyrovnaný je úvěrem, protože tam byl schodek 400 milionů. A tento úvěr je tam proto, že máme předfinancování dotačních investičních akcí. Pan prezident už ale avizoval, že tento zákon nepodepíše a vypadá to, že ani senátoři jej nepřijmou a vrátí se zpět do sněmovny. Ale i kdyby to bylo skutečně schváleno, vlastně jakkoli by ten zákon dopadl, na sanování výpadku bychom použili zůstatek závěrečného účtu, který očekáváme zhruba 120 až 130 milionů. A máme i další opatření, krizový plán, kde se dá šetřit tak, abychom nemuseli zavírat městské společnosti a výrazně utlumovat,“ vysvětluje opavský primátor Tomáš Navrátil.

Je to bláznovství, říká starosta Falhar

Pokud by nastal nejhorší možný scénář, bude propad rozpočtu v příjmech ve Stěbořicích asi 6 milionů. „Takže by nám zbyly jen peníze na běžný provoz, na investice bychom neměli absolutně nic. Největší akcí, která by byla ohrožena, je odkanalizování obce a výstavba čistíren odpadních vod. Závisí to na zisku státní dotace, ale i tak bychom hodně milionů platili ze svého. A spoléhali jsme na to, že i z příjmů něco ušetříme, samozřejmě, něco si půjčíme. Ale ve chvíli, kdy bychom neměli ani z čeho splácet, byl byl problém. Ale kdybychom dostávali jen čistě na provoz, je otázkou, jestli vůbec na nějaký úvěr dosáhneme. Ano, nějaké peníze na účtu mámě. Ale s ohledem na to, že nám chybí kanalizace, snažíme se našetřit, ať máme alespoň na spoluúčast. Jenže potřebujeme opravit chodníky, budovy, investovat do rozvoje školy. A dotace nejsou všespásné. Tam se musíte přizpůsobit podmínkám, svým způsobem jsou některé takové nutné zlo. Lepší je, když nám peníze přijdou přímo. Dotace ani nepostihne všechny,“ říká stěbořický starosta Roman Falhar.

On sám pak nerozumí ani načasování změny zákona. „Z mého pohledu je teď zrušení superhrubé mzdy bláznovina. Pokud by se tak stalo dva, tři roky zpět, kdy ekonomika šlapala, tak bych to ekonomicky jako laik chápal. Jakkoli je mi divné, že stát by se vzdal zdroje příjmu a neměl to nahrazeno ničím jiným. A nevěřím ani tomu, že by se díky tomu výrazně rozjel obchod. Takže za Stěbořice s tím zásadně nesouhlasím. Čekáme, co z toho bude, rozpočet teď sestavujeme,“ dodává Roman Falhar.