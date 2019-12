Kdy jste dorazil na místo tragédie?

Poměrně brzy. O střelbě jsem se dozvěděl ráno, sedl jsem do auta a jel na místo. Situace byla nepřehledná. Lidé, kteří vycházeli z nemocnice, ať už to byli zdravotníci, lékaři nebo pacienti, vypadali vyděšeně. Většina z nich nevěděla, co se děje. Mluvilo se o střelbě, nikdo ale netušil, zda je střelec ještě v nemocnici.

Zvažoval jste, co fotit?

Ty snímky jsem pořizoval automaticky. Za roky praxe už člověk ví, co je důležité fotit. Hlavní jsou vždy lidé a jejich emoce.

Jak vznikl snímek vyděšených zdravotních sester, který poté obletěl svět?

Bylo to ve chvíli, kdy z nemocnice vyběhli příslušníci zásahové jednotky. Něco křičeli a utíkali k autům. Nejprve jsem začal fotit je, pak jsem si všiml, že lidé v panice utíkají a schovávají se za auta. Jedna skupinka se ukryla za policejní vůz, který stál nedaleko ode mě. V jejich tvářích byl strach a zděšení. A v té chvíli jsem začal fotit. Pořídil jsem sérii fotografií.

Nenapadlo vás, že střelec může být někde venku? Neměl jste strach?

Vůbec mě to v té chvíli nenapadlo.

Fotil jste už s tím, že to bude titulní fotka?

Tušil jsem, že by to mohla být fotografie, která charakterizuje celou vypjatou situaci. Jedna z fotografií se objevila na titulní straně Moravskoslezského deníku, obdobné jsem poslal i do agentury EPA. Ta je poté distribuovala klientům po celém světě.

Kde všude se fotografie objevily?

V USA, Velké Británii, vlastně v celé Evropě i dalších státech, a to v nejprestižnějších médiích, například v Frankfurter Allgemeine (Frankfurter Allgemeine, plným názvem Frankfurter Allgemeine Zeitung für Deutschland je německý konzervativně-liberální deník, který patří mezi nejrespektovanější německé i evropské noviny – pozn. redakce), The New York Times, The Guardian, The Independent a další.

Viděl jste některé z nich?

Viděl jsem náhledy novin. V některých médiích byla fotka přes celou stranu. V jednom případě jsem se ale pousmál, a to v souvislosti se špatným titulkem. V amerických novinách uvedli, že se střílelo v Praze. Přitom popisek pod fotkou byl správný, psalo se tam o Ostravě. I v Americe jsou chybující lidé.

Jaký je pocit vidět své jméno pod fotografiemi, které vyšly v prestižních světových médiích?

Samozřejmě mě těší, že fotky obletěly svět a viděly je miliony lidí, ale okolnosti, za kterých vznikly, jsou velmi tragické.