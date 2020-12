K neobvyklé události mělo dojít ve středu před polednem. Stalo se ve dveřích sekretariátu vedení českotěšínského úřadu. Přitomni měli být nejméně tři další svědci.

Napadený úředník pak o celé věci nechal sepsat oficiální záznam, a to městským právníkem. Poškozený referent do záznamu vypověděl, že jej dotyčná žena nejprve při míjení ve dveřích častovala několika výhrůžkami. Mimo jiné prý řekla „Já Vám ukážu“. Poté muže silně udeřila do oblasti ledvin.

Napadený muž dále tvrdí, že jej ledviny bolely, a proto odjel na vyšetření na chirurgickou ambulanci do místní nemocnice. Lékařskou zprávu o vyšetření předložil právníkovi při sepisování záznamu. Stojí v něm mj., že dotyčný má druhý den přijít do nemocnice na další vyšetření.

Prý to nebylo poprvé

Poškozený do záznamu rovněž uvedl, že se ze strany dotyčné nejednalo o první napadení. Údajně už před měsícem jej na chodbě tahala za ruku.

Deník o vyjádření k celé události písemně požádal také mluvčí města a starostku. Starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková nicméně zatím situaci nechce komentovat. "Vhledem ke skutečnosti, že probíhá interní šetření, nebudeme se v tuto chvíli k situaci vyjadřovat. Děkuji za pochopení," napsala Deníku v sobotu mluvčí českotěšínské radnice Marcela Hladká.