Bez ohňostrojů, plných barů, pouličního veselí a vzájemného objímaní se s lidmi slavícími příchod nového roku. Takový bude s největší pravděpodobností nadcházející Silvestr, jenž se ponese v duchu protikoronavirových opatření.

Silvestrovské oslavy v Ostravě-Radvanicích a na Stodolní ulici v centru Ostravy. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Zavřené restaurace v kombinaci se zákazem vycházení od jedenadvacáté hodiny stanovují jasné mantinely. Až na výjimky, mezi který patří například cesta do práce, by v ulicích neměl nikdo co pohledávat.