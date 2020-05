Společnou kandidátku ODS a TOP 09 povede v podzimních krajských volbách tandem současného náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucky a přednostky Popáleninové kliniky FN Ostrava Zdeňky Němečkové Crkvenjaš. Trojkou je další ze současných náměstků hejtmana Stanislav Folwarczny.

„Žádný voličský hlas již nesmí propadnout a chceme-li vyhrát volby, musíme do nich jít společně. Spojili jsme proto síly a vytvořili silný tým profesionálů, který má vizi a reálný plán pro náš kraj,“ uvedl nově zvolený lídr této kandidátky Jakub Unucka. Ten má už čtyři roky v Moravskoslezském kraji na starosti dopravu a chytrá IT řešení a v příštích letech by se chtěl zaměřit hlavně na další ekonomický rozvoj kraje.

Podle krajského předsedy TOP 09 Herberta Pavery i krajského předsedy ODS Pavla Drobila má společná kandidátka potenciál oslovit spoustu voličů a je to výborný signál.

„Škoda jen, že nás s plánem společné středopravicové kandidátky ostatní demokratické strany odmítly. Bohužel očekávám, že jejich hlasy propadnou podobně jako v krajských volbách v roce 2016, a to je z dlouhodobého hlediska pro celý kraj škoda,“ uvedl Drobil.

S KÝM VYRUKUJÍ OSTATNÍ?

Od odhalení kandidátky ODS a TOP 09 jsou tak známí už všichni lídři pro podzimní volby. Křeslo hejtmana bude chtít obhájit Ivo Vondrák (ANO), usilovat o něj hodlá také někdejší primátor Ostravy a navrátilec do sociální demokracie Petr Kajnar.

Lidovci do čela kandidátky postavili prvního náměstka hejtmana pro kulturu Lukáše Curyla.

Také komunisté si znovu jako lídra zvolili Josefa Babku, který je jedničkou na kandidátce komunistů od roku 2000 a letos bude kandidovat na post hejtmana pošesté.

A Piráti jako svou jedničku určili karvinskou zastupitelku Zuzanu Klusovou.

Lídři politických stran pro krajské volby 2020

ANO – Ivo Vondrák

ODS a TOP 09 – Jakub Unucka

KDU-ČSL – Lukáš Curylo

ČSSD – Petr Kajnar

KSČM – Josef Babka

Piráti – Zuzana Klusová