Šestiletý chlapec se ztratil v sobotu 2. ledna odpoledne. Tatínkovi zmizel cestou na vrch Travný, vzhledem k jeho věku a stmívání bojovali horští záchranáři při pátrání s časem.

Asi hodinu po odloučení ho hledal sám otec, ale bezvýsledně, takže se obrátil přímo na dispečink HS Beskydy. „To bylo kolem půl čtvrté a zanedlouho se začalo smrákat. Vytvořili jsme proto ihned tým šesti lidí na třech terénních čtyřkolkách a začali prohledávat vrchol Travného a přilehlé cesty. Zároveň jsme se připravili na masivnější pátrací akci, kdybychom do nějaké rozumné doby nebyli úspěšní,“ uvedl k počátku pátrání Pavel Masopust, zasahující člen Horské služby Beskydy.

Záchranáři prohledávali do cca páté hodiny dosti složitý terén.

„Ve vrcholových partiích Travného leží asi 30 centimetrů sněhu, níž pro změnu není sníh, ale zcela zledovatělé cesty. Stále se střídají zasněžené a holé partie a to i v lese. Už jsme se chystali povolat do akce další členy a techniku, když nám ovšem oznámili z obce Morávka, že chlapec sám došel do bezpečí,“ doplnil Pavel Masopust s tím, že od hocha to byl velmi dobrý výkon.

V těchto dnech zamířilo, i přes uzavřené skiareály a hotely a další opatření nouzového stavu, do hor veliké množství návštěvníků. „To a počasí sebou nese samozřejmě nějaká rizika. Proto apeluji na turisty, aby věnovali zvýšenou pozornost bezpečí nejen svému, ale především dětí. Kdyby chlapec nebyl šikovný a někde uvízl, mohlo v tomto případě dojít k tragédii,“ důrazně varoval Radan Jaškovský, náčelník Horské služby Beskydy.