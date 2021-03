"Kriminalisté Městského ředitelství policie Ostrava za období leden až únor letošního roku obvinili z trestné činnosti nedovolené výroby a distribuce drog 23 osob, z toho je 9 osob stíháno vazebně. Podařilo se odhalit a zajistit mimo jiné 5 varen určených k nelegální výrobě pervitinu. Níže uvádíme dvě rozsáhlé „realizace“, kterými se poslední týdny specializovaný policejní útvar se zaměřením na odhalování TOXI kriminality zabývá," uvedla v dnešní zprávě mluvčí policie Eva Michalíková.

Na začátku února se policistům v Ostravě podařilo odhalit organizovaný šestičlenný gang.

"Zakročili přímo při výrobě pervitinu a zastavili tak jeho další výrobu, distribuci a následný prodej," popsala dále Michalíková s tím, že komisař proti důvodně podezřelé skupině šesti osob zahájil trestní stíhání.

V síti policistů skončila jedna žena (46 let) a 5 mužů (ve věku 55, 51, 51, 43 a 40 let). Jsou obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Pětice obviněných je stíháni vazebně. U nejmladšího ze skupiny probíhá vyšetřování na svobodě.

"Každý z organizované skupiny měl svou roli při výrobě a prodeji drog. K jejich výrobě bylo použito několik míst v Ostravě. Následný prodej šel za mužem ve věku 51 let, který trestnou činnost organizoval a řídil. Ze sousedního státu si měli opatřit farmaceutické přípravky, které následně použili k výrobě pervitinu," dodala Michalíková.

Od října 2020 do zadržení bylo prokázáno, že skupina měla vyrobit minimálně 900 gramů pervitinu.

Drogy se měly vyrábět také u jediné ženy ze skupiny, která bydlela v pronajatém domě v Ostravě-Petřkovicích, a to bez vědomí majitelky nemovitosti.

"Vyrobený pervitin následně zneužili ke své vlastní potřebě, nebo jej měli prodat dalším uživatelům a to za částku zhruba od 900 až tisíc korun za gram. Prodej pervitinu probíhal zejména v sociálně vyloučených lokalitách městské části Ostrava Přívoz a Hrušov. Díky dobré spolupráci s kolegy z Vězeňské služby ČR se podařilo zadokumentovat rovněž distribuci pervitinu do věznice Heřmanice," doplnila dále mluvčí policie.

V rámci realizovaných domovních prohlídek na několika místech bytových i nebytových prostor kriminalisté zajistili věci určené a sloužící k nelegální výrobě či prodeji drogy pervitin. Jednalo se například o chemikálie, laboratorní sklo a další potřeby k výrobě a distribuci pervitinu. V rámci prohlídek bylo zajištěno rovněž přes 6000 kusů farmaceutických tablet, ze kterých by bylo možno vyrobit cca 0,5 kg pervitinu, jehož cena na černém trhu odpovídá částce půl miliónů korun.

Další pár "chemiků" vařil v Porubě

Dalším případem se TOXI specialisté zabývali na konci února.

„V nočních hodinách po násilném vstupu do bytu v Ostravě-Porubě zadrželi 25letou ženu a 37letého muže, podezřelé z nelegální výroby a distribuce metamfetaminu. Obviněni minimálně od května loňského roku do doby zadržení v blíže nezjištěném počtu případů měli neoprávněně vyrobit blíže nezjištěné množství psychotropní látky pervitin. Ten měli částečně užít pro svou vlastní potřebu, z části ho měli poskytovat dalším osobám k užívání, ale také ho měli k distribuci,“ popsala další případ z Ostravy policejní mluvčí Michalíková.

Kriminalisté v průběhu domovní prohlídky a prohlídky osobního automobilu mimo jiné zajistili kompletní laboratoř, chemikálie, prekurzory a další látky určené k nelegální výrobě pervitinu.

"Následně komisař zahájil jejich trestní stíhání a obvinil je ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Oba jsou trestně stíháni vazebně," dodala na závěr Eva Michalíková.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody v délce trvání až pěti let, ženě, která již byla za trestnou činnost výroby a distribuce drog v minulosti pravomocně odsouzena, jako recidivistce hrozí trest odnětí svobody v délce trvání od dvou do desíti let.