Jedná se o druhé mládě tohoto páru servalů, který byl v Zoo Ostrava sestaven v roce 2017. "Samce (*2016) jsme přivezli z německého Tierparku Aachen (Cáchy), stejně starou samici, která je geneticky velmi cenná, z partnerské Zoo Olomouc. Obě zvířata jsme v rámci úzké spolupráce mezi zoologickými zahradami získali zdarma," říká mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.

Jejich první mládě (také samička) se narodilo 15. dubna 2019 a její odchov mladá matka coby prvorodička zvládla dobře. Začátkem letošního června byla úspěšně odchovaná samička odvezena do polské Zoo Chorzów, kde v budoucnu vytvoří nový chovný pár. I v případě druhého mláděte si ostravská samice vede velmi dobře. První týdny trávila s mládětem téměř výhradně ve vnitřních prostorech, ale nyní už mohou návštěvníci pozorovat celou servalí rodinu ve výběhu v blízkosti Pavilonu indických zvířat.

K TÉMATU

Serval (Leptailurus serval) se vyskytuje v Africe s výjimkou Sahary, vzácně v Alžírsku, Tunisku a Maroku. Obývá travnaté savany a rád se zdržuje i v blízkosti vod, kde může lovit i žáby a ryby, dokonce plameňáky. Lovu v trávě je přizpůsoben delšími končetinami. Díky nim a dlouhému krku může zvednout hlavu až do výše 75 cm nad zem. Obratně loví nejen drobné savce, ale i ptáky – když vyplašený pták vzlétne, vyskočí za ním až 2 m vysoko a chytne ho v letu. Vzácně loví malé antilopy a chytá také hmyz. Žije samotářsky (obývá území o rozloze asi tří km2), se samicí se samec potkává pouze krátce v období rozmnožování. Samice rodí po 70 až 79 denní březosti 1-3 mláďata. V lidské péči se často i samec podílí na výchově a rodina tak může zůstávat do dospělosti mláďat spolu. Dožívá se až 20 let. Velmi vzácně může vytvářet černou (melanickou) formu srsti.