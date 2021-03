„Daří se jí dobře, je v pohodě, pořád ještě dospívá a až moc utěšeně roste. Podle všeho bude v republice patřit k těm hodně velkým,“ říká majitel Tomáš Pater, který je provozovatelem kružberské farmy.

Šemi tam žije s další velbloudicí a letos k nim přibyl ještě mladičký velbloudek, takže spolu tvoří spokojenou velbloudí „trojku“. Lidé, kteří z jakéhokoliv důvodu zavítají do Kružberka, je mohou v tamní minizoo navštívit. „Pokud budu osloven a situace to dovolí, rádi se s Šemi v dalším Tříkrálovém průvodu znovu ukážeme,“ slibuje Tomáš Pater.

Původně si jel do cirkusu k Jiřímu Berouskovi vybrat oslíka, ale jeho pozornost zaujali velbloudi. Šemi se měla teprve narodit a tak si ji zamluvil. Když měla půl roku, koupil si ji a odvezl na svou farmu. Přes svůj věk nebo spíše právě pro svůj zatím nízký velbloudí věk mívá stále ještě občas trochu puberťácké sklony.

„Zatím je ale hodná, není agresivní a ze všech tří našich velbloudů je rozhodně nejkomunikativnější. K lidem má přátelský vztah a děláme všechno pro to, aby na to nedoplatila. Snažíme se návštěvníky odrazovat od toho, aby ji krmili donesenými potravinami, které by jí mohly uškodit. Pokud jí chtějí dát něco dobrého, mohou využít naše krmné zásobníky s potravou, která jí neublíží,“ dodává Tomáš Patera.