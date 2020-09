Možnost navázat smlouvu s prestižní modelingovou agenturou nabízí dívkám a mladým mužům blížící se castingy do modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look

Soutěž Elite Model Look se každoročně koná ve více než třiceti zemích světa. | Foto: Elite Model Look

Castingy se uskuteční v obchodních domech ve všech regionech České republiky. Od 5. do 18. září se do nich vždy od patnácti hodin mohou hlásit dívky ve věku 13 až 21 let s výškou nad 170 centimetrů a mladí muži od 15 do 23 let s výškou nad 183 centimetrů. Účastníky bude provázet topmodelka Denisa Dvořáková, která je zároveň ambasadorkou celé soutěže.